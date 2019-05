Reims-PSG : Soulier d'Or - On n'a jamais cru à l'exploit pour Kylian Mbappé

La triste prestation d'ensemble du PSG vendredi à Reims (3-1) n'a pas permis de croire à un exploit de son attaquant dans la course au Soulier d'Or.

Il fallait un exploit, du génie et beaucoup de réussite. Une soirée parfaite, en somme, pour permettre à Kylian Mbappé d'inscrire quatre buts et rejoindre ainsi Lionel Messi pour le gain du Soulier d'Or. La magie n'a pas opéré vendredi à Reims (défaite 3-1), pour le dernier match du cette saison. Tantôt dans l'axe, tantôt à gauche de l'attaque, l'international français n'a inscrit qu'un but dans un match désastreux de la part de l'escouade francilienne.

C'est de lui qu'est venue la première accélération parisienne, sur l'aile gauche, conclue d'un ballon piqué qui n'a pas trouvé le cadre (7e). La seule percée signée Mbappé au terme d'une première mi-temps ratée par les hommes de Thomas Tuchel, bousculés et logiquement punis sur un but de Baba Rahman. Prêté à Reims par depuis l'hiver dernier, le Ghanéen s'est joué de Gianluigi Buffon en glissant le ballon entre les jambes du portier italien dans un angle fermé (1-0, 36e).

Kylian Mbappé n'a pas baissé la tête. Il n'a pas eu d'excès d'humeur. Son équipe n'a pas non plus semblé jouer uniquement pour lui. Mais elle a craqué, encore, sur une frappe de Mathieu Cafaro juste effleurée par Buffon (2-0, 56e). L'heure du réveil, l'espace de quelques minutes seulement, pour Paris et Mbappé qui est parvenu à réduire la marque en poussant le ballon dans le but vide sur un service de la tête de l'Uruguayen Edinson Cavani (2-1, 58e).

Ce fut le seul éclair d'une triste prestation d'ensemble, qui n'a jamais permis de croire en un nouvel exploit du phénomène. "C'est sûrement un objectif pour Kylian, mais c'est difficilement réaliste de pousser pour quatre buts. C'est un peu trop je pense, mais je vais réfléchir pour savoir si on parle de ça avec mon équipe", avait d'ailleurs annoncé Tuchel. Les occasions n'ont pas été nombreuses, l'élan collectif était en face, et la marche était trop haute. Même pour le génie de Bondy.

Cette ultime sortie décevante de la part du PSG n'esquinte pas la saison réalisée par Kylian Mbappé, qui termine meilleur buteur de , avec 33 buts en Championnat. Soit 3 unités de moins que Lionel Messi, Soulier d'Or une nouvelle fois avec ses 36 buts en . Place maintenant à l'été et son lot de rumeurs. Les hostilités ont déjà démarré, la presse espagnole annonçant un vif intérêt du pour l'attaquant, qui a donné de l'eau au moulin de qui en aurait besoin la semaine dernière lors de la cérémonie des Trophées UNFP. Thomas Tuchel, lui, ne s'est pas voulu catégorique sur son avenir ainsi que sur celui de Neymar, jeudi, lors d'un point presse organisé au Camp des Loges. De quoi lancer un peu plus le feuilleton, qui sera à coup sûr alimenté encore et encore... Et loin du rectangle vert cette fois-ci. Même si le PSG a déjà annoncé qu'il ne partirait pas cet été.

Benjamin Quarez, au Stade Auguste-Delaune.