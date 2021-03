Reims-Lyon – La LFP annule le carton jaune reçu par Depay

La commission de discipline a donné raison à l'OL qui avait demandé l'annulation du carton jaune reçu par Depay contre Reims.

On vous en parlait hier : l'Olympique Lyonnais avait saisi la commission de discipline de la LFP afin de faire annuler le carton jaune reçu par Memphis Depay, lors de la 29e journée de Ligue 1. L'OL estimait la sanction totalement injustifiée d'autant plus qu'elle faisait planer la menace d'une suspension pour son joueur en cas de nouvel avertissement lors du prochain match du club (dimanche, contre le PSG).

Lors de la rencontre, Memphis Depay avait été déséquilibré dans la surface de réparation par le Rémois Marshall Munetsi mais l'arbitre, monsieur Jérôme Brisard, avait estimé qu'il s'agissait d'une simulation et avait averti le joueur.

Cette décision arbitrale avait provoqué la colère des Lyonnais dont celle du principal intéressé, qui s'en était ému sur les réseaux sociaux.

I received yellow for this smh 👏🏽🤦🏽‍♂️ goodnight. pic.twitter.com/PMLQjE4otD — Memphis Depay (@Memphis) March 13, 2021

Et la commission de discipline vient de rendre son verdict et de donner raison à l'OL : « Après visionnage des images et rapport de l'arbitre, la Commission de Discipline décide de retirer le carton jaune », explique la LFP dans un communiqué. Memphis Depay pourra ainsi jouer sans retenue contre le PSG.