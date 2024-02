Reims - Lens : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Reims et Lens seront aux prises dimanche pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La 22e journée de Ligue 1 suit son cours avec des chocs tout aussi alléchants qu’indécis. Dimanche en début de soirée, elle mettra aux prises le Stade de Reims et le Racing Club de Lens. Les deux équipes étant en lice pour l’Europe, le duel s’annonce donc très serré.

Reims - Lens, deux équipes aux mêmes objectifs

Après un bon début de saison, Reims marque le pas depuis quelques journées. Longtemps dans le top 5, les Champenois (30pts) ont chuté à la 9e place. Résultat de leurs récentes contre-performances. Les hommes de Will Still ont notamment perdu trois de leurs cinq dernières rencontres dont deux en Ligue 1. Désireux de jouer l’Europe, le Stade de Reims devra se surpasser pour remonter au classement et chaque point compte dès maintenant. Toutefois, Reims n’aura pas la tâche facile contre une équipe de Lens qui vise le même objectif.

Le RC Lens alterne entre le bon et le moins bon cette saison. 6e de Ligue 1, les Sang et Or (35pts) sont dans une bonne dynamique actuellement. Les hommes de Franck Haise ont notamment remporté leurs trois derniers matchs en Ligue 1 après avoir perdu les deux précédents. En outre, Lens a souvent eu du mal avec les équipes du haut de tableau et qui jouent l’Europe cette saison. Par conséquent, les Sang et Or devront être dans un beau jour au risque de se faire surprendre par les Champenois.

Horaire et lieu de match

Reims – Lens

22e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Auguste Delaune

A 17h05 française

Les compos probables du match Reims - Lens

Reims : Diouf - Foket, Agbadou, Abdelhamid, Akieme - Richardson, Stambouli, Teuma - Ito, Daramy, Nakamura

Lens : Samba - Aguilar, Gradit, Danso, Médina, Frankowski- Diouf, El Aynaoui - Pereira Da Costa, Sotoca, Wahi

Sur quelle chaîne suivre le match Reims - Lens ?

La rencontre entre le Stade de Reims et le Racing Club de Lens sera à suivre ce dimanche 18 février 2024 à, partir de 17h05 sur DAZN et Canal + Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.