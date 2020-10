Reims déroule, l’ASSE s’écroule… Le résumé de la journée en Ligue 1

Quatre matches de la 8e journée de L1 se sont joués ce dimanche à partir de 15h. La sensation est venue de Montpellier, où Reims l’a emporté 4-0.

L’après-midi dominical en a été riche en buts et en spectacle. Quatre rencontres étaient au programme et elles ont donné lieu à quatre succès par plus d’un but d’écart minimum. La palme du succès le plus large est à mettre au crédit du . Alors qu’elle n’avait pas encore gagné le moindre match cette saison, la formation champenoise s’est déchainée et a atomisé avec une victoire par quatre buts d’écart (4-0).

Les mal classés se rebiffent

L’équipe de David Guion a retrouvé tout ce qui lui manquait lors de ses précédentes sorties, à savoir l’efficacité et la solidité. Même s’il convient de remettre les choses en perspective et signaler que les Pailladins ont joué à neuf pendant plus d’une mi-temps. Hilton, dès la 7e minute, et Damien Le Tallec, à la 42e, ont plombé leur formation. Les espaces sont devenus légion dans le camp héraultais et c’est Boulaye Dia qui en a le plus profité avec un triplé inscrit. L’autre but de Reims a été l’œuvre de Nathanael Mbuku.

En déplacement à Brest, le RC n’a pas fait aussi fort que Reims, mais l’équipe alsacienne a aussi séduit, avec trois buts marqués et aucun encaissé. Les Alsaciens se sont fait respecter face à un concurrent direct pour le maintien. Le match a été plié dès la première mi-temps, avec des réalisations signées Habib Diallo et Kenny Lala. Au retour des vestiaires, Ludovic Ajorque a aggravé la marque. Avec ce probant succès, Thierry Laurey, le coach du Racing, peut retrouver le sourire.

Les Verts voient rouge

Le voisin de Strasbourg, le , a aussi répondu présent ce dimanche. Bien que toujours privés d’Ibrahima Niane, les Grenats ont dompté l’ASSE à domicile. La bande à Antonetti a totalement survolé les débats, et cela se vérifie à travers le nombre de tirs cadrés des Foréziens. C’est simple ; il n’y en a eu aucun. Une bien pâle prestation de l’équipe de Puel. Une de plus, puisqu’il s’agit du 4e revers de rang pour les Stéphanois. Farid Boulaya et Alpha Sissoko, contre son camp, se sont chargés de sanctionner l’ASSE pour ce non-match.

Pour finir, a pris la mesure de Nîmes Olympique. Les Girondins se sont remis sur les bons rails en signant une prestation correcte. Face aux Crocos, ils ont quand même dû attendre la 80e minute de jeu et un pénalty très généreux obtenu suite à une percée de Hatem Ben Arfa pour prendre les devants. Jimmy Briand a transformé la sentence, signant son 100e but en . Le break fut ensuite assuré par Rémy Oudin, en conclusion d’une belle action collective.