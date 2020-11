Reims - Boulaye Dia : "C'est avec le ballon qu'on est heureux !"

Devenu pro sur le tard, le buteur rémois affiche une grande forme depuis le début de la saison, avec déjà huit buts inscrits en Ligue 1.

A 24 ans, Boulaye Dia enchaîne les buts avec Reims, au point d'être aujourd'hui le dauphin de Kylian Mbappé au classement des buteurs de . Un bel accomplissement pour celui qui travaillait dans le domaine de l'éléctricité il y a encore quelques années.

"Me décourager ? Non, même si je suis passé par des moments difficiles. J'ai même dû arrêter le foot, rejoue-t-il dans une interview à L'Equipe. Je devais bosser pour ma famille car mes parents ne travaillaient pas.

"Je ne pouvais pas vraiment me consacrer à jouer au foot et chercher des clubs, faire des essais. J'ai un peu mis ça de côté en gardant à l'esprit que c'était temporaire et que j'allais revenir plus tard."

Plus d'équipes

"J'ai toujours privilégié le sportif"

Une situation qui n'empêche pas l'intéressé de garder la tête sur les épaules. "J'ai toujours été lucide et je ne me suis jamais enflammé. Il n'y avait pas de raison de le faire", poursuit-il.

L'article continue ci-dessous

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

"Je viens de loin. Il y a certaines valeurs qu'on a seulement en connaissant ce genre de milieu : le travail, la discipline, la patience, le mental. J'avoue que ça m'a beaucoup aidé à préparer ma transition vers le monde pro."

Et Boulaye Dia de l'affirmer : sa priorité reste de jouer dans une équipe où il se sent bien. "J'ai toujours privilégié le sportif. Quand j'ai signé à Reims (en 2018), j'avais des propositions financières plus importantes.

"Privilégier l'argent est le mauvais choix pour moi. C'est mieux d'être épanoui sportivement. Si tu as l'argent mais que tu n'es pas bien sur le terrain... C'est avec le ballon qu'on est heureux ! Je comprends ceux qui choisissent le financier. Mais si le sportif est bon, le reste suivra."