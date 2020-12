Reguilon : "Je n'ai pas parlé à Zidane avant de quitter le Real Madrid"

Le défenseur gauche des Spurs est revenu sur son départ du Real Madrid et a pleinement confiance en José Mourinho.

Sergio Reguilon est convaincu que remportera des trophées sous Jose Mourinho. Après un bon début de saison, les Spurs ont pris du retard dans la course au titre de la , n'ayant remporté qu'un de leurs six derniers matches et étant désormais six points derrière le leader de . Mais Reguilon, arrière gauche de 24 ans, qui a rejoint les Spurs en provenance du cet été, est impressionné par la mentalité de l'ancien entraîneur de , de l'Inter et de et s'attend à ce qu'il apporte de l'argenterie au nord de Londres.

Le latéral gauche espagnol a déclaré dans une interview avec AS : "J'ai vu, je ne sais pas où, que dans sa deuxième année, Jsoé Mourinho a remporté un titre avec chaque équipe avec laquelle il a été. Je le regarde personnellement, je vois cette assurance qu'il a en lui-même et je dis : "On va gagner quelque chose, oui". Nous allons devoir gagner quelque chose. Avec cette mentalité, les choses se produisent".

L'international espagnol est depuis longtemps un admirateur de Mourinho et a été touché par un geste que le manager portugais a fait à Noël. "J'ai toujours dit que je voulais jouer à un moment de ma vie en Premier League et j'avais également dit que je voulais que Mourinho m'entraîne dans ma carrière. De nombreux facteurs se sont réunis pour rendre cela possible", a-t-il déclaré. "Mourinho m'a appelé plusieurs fois avant de prendre la décision".

Reguilon vit un conte de fée avec Mourinho

"C'était une chose à prendre en compte, son insistance, car s'il m'aimait tant c'était pour quelque chose. Je dis toujours la même chose, j'aimerais que vous le connaissiez comme je le connais. Je pourrais raconter mille anecdotes merveilleuses. Par exemple, le jour de Noël, il sait que je suis seul. Nous nous sommes entraînés le 25 et j'avais une boîte à mon emplacement dans le vestiaire. Je l'ouvre et c'était un cochon de lait déjà cuit", a raconté l'Espagnol.

"Il m'a dit: "Je sais que tu es seul à Noël, donc tu n'as pas à préparer le dîner et tu peux bien manger. Il y a des détails que les gens ne connaissent pas au quotidien. Pour un footballeur, l'entraîneur est conscient de la façon dont vous en dehors du football est très important", a conclu Reguilon. En revanche, l'ancien du ne garde pas la même image de Zinedine Zidane. De retour de prêt l'été dernier, l'Espagnol pouvait légitimement espérer rester au Real Madrid et se battre pour une place de titulaire.

Il n'en fut rien. Sergio Reguilon a finalement rejoint Tottenham et n'a même pas eu une discussion avec Zinedine Zidane à ce sujet : "Zidane m'a-t-il parlé avant de partir ? Non. Cela m'a-t-il surpris? Non, je ne suis surpris de rien". Aux côtés de l'entraîneur espagnol Luis Enrique, Mourinho est l'un des meilleurs entraîneurs pour lesquels l'arrière latéral a joué, tandis que l'entraîneur madrilène Zinedine Zidane était une exception notable par rapport à ses deux premiers.

"Pour moi, Mourinho et Luis Enrique sont deux meilleurs entraîneurs. Chacun a sa méthode, chaque professeur a son livret", a-t-il déclaré. "Luis Enrique aime plus être en contrôle du ballon, plus comme la philosophie espagnole de prendre soin du ballon. Mourinho aime que nous soyons forts, que nous ayons aussi le ballon, bien sûr, mais ce sont des manières différentes de s'entraîner. Mais dans leur mesure, ils sont tous les deux au top. "