Tottenham - Mourinho annonce une absence de "plusieurs semaines" pour Bale

L'entraîneur portugais devra se passer de Gareth Bale pendant plusieurs semaines, alors que les Spurs défient Fulham cette semaine.

Gareth Bale a subi un nouveau revers de fortune, Jose Mourinho confirmant que la star des prêts de sera hors jeu pendant "quelques semaines".

Bale a été contraint d'arrêter à la mi-temps après avoir marqué le premier but lors de la victoire 3-1 de Tottenham en quart de finale de la Carabao Cup contre le 23 décembre.

Mourinho a révélé après le match que l'ailier s'était blessé au mollet, et l'a ensuite laissé de côté pour le match de contre les Wolves dimanche, qui s'est terminé par un match nul 1-1.

Mourinho n'inclura pas non plus le Gallois dans son équipe pour la journée de mercredi contre , et le Portugais ne s'attend pas à ce qu'il revienne sur le terrain avant le début de la nouvelle année.

L'entraîneur de Tottenham a donné des informations sur le rétablissement de Bale, lors de la conférence de presse d'avant-match : "Non, je ne m'attends pas à ce que Gareth soit en forme. Je ne dirais pas que c'est une blessure grave, mais je dirais quelques semaines."

Mourinho a également confirmé que Lucas Moura et Carlos Vinicius sont douteux pour le choc face aux Cottagers, mais Tanguy Ndombele semble en mesure de conserver une place dans le XI de départ.

Ce dernier s'est imposé comme un habitué de l'équipe après une première saison chaotique dans le nord de Londres, et son manager est satisfait des progrès qu'il a réalisés au cours des derniers mois.

"Nous sommes heureux, à part quelques matches où ses performances n'étaient pas bonnes, dans l'ensemble il y a eu une grande évolution", a déclaré Mourinho.

"Je crois que jouer à cette intensité - celle de la Premier League - et durer 90 minutes est bien sûr un autre pas dans la direction de sa forme physique, mais c'est bien sûr un joueur qui joue très bien et qui donne de bonnes choses à l'équipe."

Le patron de Tottenham a ajouté à propos du match contre Fulham : "Fulham joue maintenant d'une manière différente, ils ont oublié certains des principes auxquels ils croyaient. Ils ont de nouveaux principes de jeu et ils obtiennent des résultats très positifs. Cela va être difficile."