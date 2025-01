Regarder Arsenal - Manchester United : Chaine TV, streaming gratuit et compos

Arsenal et Man United s’affrontent en FA Cup dans un choc historique à l’Emirates. Qui prendra l’avantage dans ce duel palpitant ?

Dimanche après-midi, l’Emirates Stadium sera le théâtre d’un affrontement titanesque entre Arsenal et Manchester United, les deux clubs les plus titrés de l’histoire de la FA Cup. Avec 14 trophées à son actif, Arsenal détient le record de victoires, tandis que Manchester United, tenant du titre, compte 12 couronnes et rêve de défendre son sacre obtenu face à Manchester City l’année dernière.

Les Gunners peinent à retrouver leur superbe dans cette compétition. Depuis leur dernier triomphe en 2020, ils ont été éliminés dès le troisième ou quatrième tour à chaque édition, y compris une défaite cuisante contre Liverpool à ce stade en 2024. Une nouvelle désillusion semble impensable pour Mikel Arteta, d’autant plus que ses hommes restent sur une défaite frustrante contre Newcastle (0-2) en demi-finale aller de la Coupe de la Ligue.

Manchester United : un tenant en quête de rédemption

Du côté des Red Devils, Ruben Amorim espère inverser une dynamique préoccupante. Il y a eu un nul encourageant face à Liverpool (2-2) en Premier League, Manchester United reste néanmoins sans victoire depuis cinq rencontres et peine à trouver une solidité défensive, avec au moins deux buts encaissés lors de chacun de ces matchs.

Malgré ces difficultés, Manchester United aborde cette rencontre avec confiance en FA Cup. Le club a remporté neuf de ses dix derniers matchs de troisième tour, et sa dernière confrontation dans cette compétition contre Arsenal, en 2019, s’est soldée par un succès 3-1 à l’Emirates. Ruben Amorim pourra également s’appuyer sur l’histoire récente, les Red Devils ayant éliminé Arsenal lors de trois des quatre derniers duels en FA Cup.

Un match à enjeux multiples

Avec des statistiques qui parlent pour les deux équipes – Arsenal ayant battu le tenant du titre lors de ses six derniers affrontements dans le tournoi, et Manchester United invaincu à ce stade depuis une décennie – cette rencontre promet un spectacle palpitant. Les Gunners chercheront à réaffirmer leur statut de rois de la FA Cup, tandis que les Red Devils espéreront relancer une saison compliquée en réaffirmant leur domination sur la scène anglaise.

Sur quelle chaine regarder le match Arsenal - Manchester United ?

La rencontre entre Arsenal et Manchester United n'est diffusée sur aucune chaine en France. BeIN Sports a fait le choix de ne plus retransmettre cette compétition.

Mais il y a d'autres solutions pour voir la rencontre. Le match est retransmis sur la plateforme DAZN en Belgique ou la chaine Play Sports 1. En Angleterre, c'est la chaine publique BBC One qui propose ce match. En streaming, c'est proposé sur BBC iPlayer. Sinon, la chaine bulgare de Diema Sports assure aussi la retransmission de ce match.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder des matchs via votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous n'êtes pas sûr du VPN à utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Arsenal - Manchester United

FA Cup - FA Cup Emirates Stadium

Le match de FA Cup entre Arsenal et Manchester United se jouera à l'Emirates Stadium, à Londres, en Angleterre.

Le coup d'envoi sera donné à 16h00 heure française le dimanche 12 janvier.

Infos des équipes et groupes

Blessures et joueurs suspendus

Infos de l'équipe d'Arsenal

Avec le derby du nord de Londres en perspective et un onze de départ solide aligné par Mikel Arteta en milieu de semaine, une rotation de l’effectif est attendue pour cette rencontre. Raheem Sterling, récemment remis de blessure, pourrait faire son apparition après être resté sur le banc face à Newcastle. Les recrues estivales Mikel Merino et Riccardo Calafiori pourraient également bénéficier de temps de jeu. Dans les buts, Neto pourrait faire ses débuts en remplaçant David Raya, tandis que les blessures de Bukayo Saka, Ethan Nwaneri, Ben White et Takehiro Tomiyasu limitent les options d’Arteta.

Infos de l'équipe de Manchester United

De son côté, Ruben Amorim a en grande partie mis Marcus Rashford à l’écart, l’attaquant cherchant apparemment à quitter Old Trafford ce mois-ci. United devra également se passer de Mason Mount, Luke Shaw et Victor Lindelöf, tous absents en raison de blessures.

Amorim devrait aligner une équipe solide, en conservant une grande partie du onze qui a impressionné à Anfield. Leny Yoro pourrait remplacer Matthijs de Ligt en défense centrale droite, tandis qu’Alejandro Garnacho pousse pour une place de titulaire après une entrée prometteuse lors du dernier match. Joshua Zirkzee, qui a connu une sortie difficile face à Newcastle, pourrait mener l’attaque, alors que Rasmus Højlund peine à retrouver sa forme avant ce duel crucial dans le nord de Londres.

