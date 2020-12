Real - Zidane : "L'Atlético a démontré qu'il était favori"

L'entraîneur merengue a salué le très bon début de saison des Colchoneros avant le derby de Madrid ce samedi.

Zinédine Zidane s'est présenté en conférence de presse à la veille de l'un des matchs les plus attendus de l'année du côté du : le derby contre l'Atlético, ce samedi soir au stade Alfredo Di Stefano.

Après les victoires contre Séville et M'Gladbach, le Français sait que son équipe n'a toujours pas de marge d'erreur. "Comme toujours, nous parlons de finales. C'est une nouvelle occasion de montrer ce que nous sommes en tant qu'équipe. Nous connaissons la situation et nous voulons jouer un bon match", a-t-il déclaré avant de donner son avis sur le favori de la rencontre.

Spoiler, ce ne sera pas son équipe. "L'Atlético favori ? Bien sûr, c'est ce qu'il démontre. Il se débrouille bien sur le terrain. Ils sont les premiers et nous sommes maintenant intéressés par ce que nous ferons demain sur le terrain."

Interrogé sur la possibilité de voir des jeunes joueurs du centre de formation intégrer le groupe, le champion du monde 1998 a répondu : "Cela dépend de la situation. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent monter et qui peuvent y être. Les joueurs doivent être toujours prêts et préparés et les garçons du bas de l'échelle doivent être prêts aussi."

"Nous avons un match tous les trois jours et nous voulons montrer l'équipe que nous sommes et gagner chaque match. Nous ne pensons pas à gagner la ou quoi que ce soit d'autre, nous sommes les champions de l'année dernière et nous voulons défendre ce que nous avons gagné. Je suis convaincu que nous le ferons jusqu'au bout."

Le coach de la Casa Blanca a également évoqué les cas de Marcelo et Isco, plus en odeur de sainteté dans la capitale espagnole et peu utilisés lors des derniers matchs. "J'aurai toujours confiance en ces joueurs", a-t-il toutefois assuré.

"Ils n'ont pas beaucoup joué ces derniers temps mais je vais compter sur eux, c'est sûr. Ils ont toujours montré quels joueurs ils sont et ce qu'ils ont fait ici. Mon travail consiste à choisir."

Avant de poursuivre à propos de la volonté de départ de l'Espagnol : "Je comprends que ce sont quelques minutes pour les joueurs de ce niveau, mais la situation est la suivante, c'est un moment ponctuel. L'important est qu'ils s'entraînent bien, il y a beaucoup de joueurs et c'est une complication pour l'entraîneur de mettre un onze."

Parmi les joueurs ayant quitté le Real ces dernières saisons, Zidane s'apprête à retrouver l'un de ses anciens joueurs en la personne de Marcos Llorente, qui s'éclate avec l'Atlético. "Cela ne me surprend pas, c'est un joueur de haut niveau et il montre une autre facette qu'il n'avait pas à Madrid. Je savais que Marcos avait beaucoup de qualités et je suis heureux pour lui."