Real Sociedad : Un défenseur lance un défi à Kylian Mbappé

Avant l’affrontement entre le PSG et la Real Sociedad, un défenseur du club basque vient de lancer un défi à Kylian Mbappé.

Ce soir du mercredi 14 février 2024, le Paris Saint-Germain reçoit son homologue espagnol de la Real Sociedad dans le cadre du match aller de Ligue des champions de l’UEFA. A quelques heures de ce match, un défenseur de la formation espagnole met au défi le numéro 7 de club francilien.

Le Normand défie Kylian Mbappé

International défenseur central espagnol d’origine française, Robin Le Normand (8 capes, 1 but) a un match particulier à livrer contre le Paris Saint-Germain, ce mercredi soir. Avant ce match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions, le natif de Pabu (France) a, dans une interview accordée à Marca, évoqué le club francilien, dont il voit un changement énorme avec des joueurs de classe mondiale.

« Cette année, ils sont en train de montrer que, au-delà de la grande individualité de Kylian, avec lequel ils peuvent gagner des matchs, ils ont des idées très bien intégrées au niveau collectif et que Dembélé est l’un des meilleurs au monde en un contre un, que Kolo Muani travaille comme peu d’autres et qu’il est aussi très bon devant le but, qu’Asensio, comme nous le savons tous, est à un très haut niveau, et je pourrais continuer à citer d’autres joueurs », a déclaré l’ancien du Stade Brestois.

Getty Images/GOAL

Par ailleurs, le défenseur de 27 ans se dit impatient d’affronter le meilleur buteur de la Ligue 1 française, Kylian Mbappé, qu’il entend ne pas laisser créer du danger dans sa surface. Un défi à relever pour Le Normand. « Il est vrai que j’ai hâte de jouer contre Mbappé, l’un des meilleurs joueurs du monde », a-t-il ajouté.

Getty

Pour rappel, le match entre le Paris Saint-Germain et la Real Sociedad a lieu ce mercredi 14 février à partir de 21 heures au Parc des Princes. Pour ce match, le club francilien peut compter sur Kylian Mbappé malgré son tacle reçu contre Brest en Coupe de France (victoire 3-1 du PSG). Ce mardi, le club francilien a également annoncé le retour à l’entraînement collectif de son défenseur portugais, Nuno Mendes. Ce dernier n’a plus joué depuis avril 2023 après avoir été victime d’une blessure aux ischios-jambiers.