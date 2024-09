Real Sociedad - Real Madrid : La décision radicale d'Ancelotti pour Mbappé

L’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a tranché pour la présence de Kylian Mbappé contre la Real Sociedad, samedi.

Le Real Madrid affronte, samedi soir, la Real Sociedad, à l’occasion de la cinquième journée de Liga. Un match aux enjeux importants pour le club madrilène qui se retrouve déjà distancé par le Barça après quatre journées. Cependant, c’est la décision de Carlo Ancelotti sur Kylian Mbappé qui sera très scrutée à Anoeta, ce soir. Une question sur laquelle le technicien italien a déjà tranché avec sa compo contre le club basque.

Kylian Mbappé toujours timoré

Kylian Mbappé est dans le dur en ce début de saison avec le Real Madrid. S’il a ouvert son compteur de buts en Liga juste avant la trêve internationale, le Bondynois n’est toujours pas à son aise à l’attaque madrilène. Ce qui a même été constaté en Ligue des Nations avec la France où Didier Deschamps a décidé de l’aligner en pointe tout comme au Real Madrid. Par ailleurs, le Real Madrid a besoin d’engranger des points et Ancelotti est prêt à frapper fort pour cela.

Carlo Ancelotti ne change rien en défense

Fidèle à ses principes, Carlo Ancelotti va bien démarrer avec un 4-3-3 face à la Real Sociedad, ce soir. Dans les buts, Thibaut Courtois devrait être reconduit malgré la récente prolongation d’Andriy Lunin. En défense, il ne devrait y avoir aucun changement puisque la charnière centrale devrait être composée par Eder Militao et Antonio Rudiger, finalement en forme pour débuter. Sur les côtés, Ferland Mendy devrait aussi être apte à prendre le couloir gauche alors que Dani Carvajal va bien débuter à droite.

Le choix fort d’Ancelotti pour Kylian Mbappé

C’est dans l’entrejeu que Carlo Ancelotti fait face à son plus gros casse-tête avec les absences d’Aurélien Tchouameni et Jude Bellingham ajoutées aux forfaits d’Eduardo Camavinga et Dani Ceballos. Ainsi, ce sont Luka Modric et Brahim Diaz qui devraient accompagner Federico Valverde au milieu de terrain. En attaque, Carlo Ancelotti est attendu pour son choix sur Kylian Mbappé, qui ne semble pas encore avoir retrouvé sa vivacité. Mais le technicien italien devrait réitérer sa confiance au Bondynois en l’alignant toujours au poste d’avant-centre. Les côtés seront occupés par les Brésiliens Vinicius Junior et Rodrygo Goes.

La compo attendue du Real Madrid contre la Real Sociedad

Courtois - Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy - Valverde, Modric, Brahim Diaz- Rodrygo, Mbappé, Vinicius