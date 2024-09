Real Sociedad - Real Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le match du week-end de la Liga opposera le Real Madrid à la Real Sociedad. Tout savoir sur la rencontre.

La Liga 2024/25 reprendra avec le déplacement du champion en titre, le Real Madrid, à San Sebastian pour affronter la Real Sociedad. Les hôtes occupent la 13e place du classement de la Liga avec quatre points, tandis que les Blancos ne sont derrière le FC Barcelone avec huit points à leur actif. Le match Real Sociedad - Real Madrid a donné lieu à certaines des plus grandes confrontations de ces derniers temps et les supporters neutres espèrent une fois de plus assister à un duel serré.

La récente série de la Real Sociedad a été très décevante. Au cours des six derniers matchs, le club n'a remporté qu'une seule victoire, suivie de trois victoires et de deux nuls. La Real Sociedad a connu une campagne formidable la saison dernière, terminant à la sixième place avec 60 points. Par conséquent, la Real Sociedad aura également le privilège de participer à l'Europa League cette fois-ci. Imanol Alguacil, cependant, sera conscient que son équipe doit se mettre en forme rapidement pour gérer la charge de travail et les attentes à venir.

Les Madridistas seront mécontents du début de saison 2024/25 de l'équipe. Au cours des quatre premières journées, Madrid n'a accumulé que deux victoires et deux nuls. Le niveau de performance a été inférieur à la moyenne et ce n'est que lors du dernier match contre le Real Betis que l'équipe a commencé à fonctionner à un niveau élevé. Le Real Madrid devra endurer de nombreuses critiques et un volume élevé de surveillance tout au long de la campagne. Carlo Ancelotti tente toujours de trouver sa meilleure combinaison, mais il ne peut pas se permettre de perdre des points contre la Real Sociedad pour suivre le rythme de son rival de toujours, le FC Barcelone, dans le but de conserver la couronne espagnole.

Alvaro Odriozola et Ander Barrenetxea sont toujours incertains pour le match de samedi. Le manager, Imanol Alguacil, devra sûrement faire face aux absences d'Aritz Elustondo, Arsen Zakharyan, Brais Mendez, Hamari Traore et Mikel Oyarzabal, tous absents en raison de problèmes de blessures respectifs. Umar Sadiq devrait débuter comme point de référence en attaque dans une formation en 4-4-1-1.

Le Real Madrid est actuellement aux prises avec une crise de blessures. David Alaba était déjà sur la liste des blessés au début de la saison en raison de son processus de récupération après sa blessure au ligament croisé antérieur. Il a été rejoint par Jude Bellingham et Eduardo Camavinga en août. Ferland Mendy, Aurelien Tchouameni, Dani Ceballos et Eder Militao ont également été blessés avant et pendant la trêve internationale. Parmi les absents du milieu de terrain, Luka Modric, Arda Guler et Federico Valverde devraient être nommés dans le onze de départ.

Composition probable de la Real Sociedad

Remiro ; Munoz, Zubeldia, Pacheco, Aramburu ; Kubo, Zubimendi, Turrientes, Gomez ; Oskarsson, Sadiq

Composition probable du Real Madrid

Courtois ; Carvajal, Rudiger, Vallejo, Mendy ; Valverde, Modric, Guler ; Rodrygo, Vinicius, Mbappe

Bilan des confrontations Real Sociedad vs Real Madrid

Le Real Madrid a remporté les deux confrontations entre les deux équipes la saison dernière. L'écart n'était que d'un seul but à chaque fois, ce qui souligne les difficultés à contrer la menace de la Sociedad. Au cours des cinq derniers matchs contre Madrid, la Real Sociedad n'a remporté qu'une seule victoire, s'inclinant trois fois contre les champions d'Europe.

Où voir le match ?

Ce joli duel du championnat espagnol sera à suivre sur bein sports samedi 14 septembre à 21H. Pour le streaming, rendez-vous sur le service bein Connect.