Real Madrid, la réponse ferme d'Ancelotti sur son trio offensif

L’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a répondu aux critiques sur son trio offensif, vendredi.

Carlo Ancelotti était en conférence de presse, vendredi, en prélude au choc contre la Real Sociedad, samedi. Et l’entraineur du Real Madrid n’a pas, une fois de plus, échappé aux questions sur le trio Vinicius – Mbappé – Rodrygo. Cette fois-ci, le technicien italien a été moins diplomatique dans ses réponses.

Carlo Ancelotti prend la défense de Vinicius et Mbappé

Le Real Madrid connait un début de saison poussif. Malgré son sacre en Supercoupe d’Europe contre l’Atalanta (2-0), le club espagnol n’a pas réussi à enchainer en Liga. Le Real n’a remporté que deux de ses quatre premiers matchs en championnat (deux nuls) cette saison. Au banc des accusés de cette situation, les attaquants Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Rodrygo Goes.

Alors qu’ils sont la cible des critiques depuis plusieurs semaines, Carlo Ancelotti préfère relativiser sur le manque d’efficacité de son trio offensif. « Il ne me semble pas qu'ils soient touchés, ils s'entraînent bien. Mbappé va de mieux en mieux. Beaucoup oublient qu'ils ont débuté le 9 août. Ils n'ont pas pu faire la pré-saison et leur état s'est déjà amélioré. Ils se sentent bien et heureux », a lâché le technicien italien.

Ancelotti est du même avis que Rodrygo sur la Ballon d’Or

Outre les critiques sur leur manque de réussite, les rumeurs sur une éventuelle mésentente entre les trois attaquants en plus de Jude Bellingham ont encore éclaté ces dernières semaines. Elles ont même pris de l’ampleur après la sortie de Rodrygo sur son absence de la liste des nominés au Ballon d’Or. Un avis que partage d’ailleurs Carlo Ancelotti.

« L'élection pour le Ballon d'Or n'a pas été valorisée. Il méritait d'être là et je comprends qu'il soit contrarié. Quelqu'un a oublié ce qu'il a fait en Ligue des champions, marquer contre City et être important. C'est une vertu. Il peut jouer à plusieurs postes et toujours bien », a confié le coach du Real Madrid avant d’écarter toute idée de jalousie du Brésilien envers les trois autres (Vinicius, Bellingham, Mbappé) qui sont nominés. « Pour lui, c'est une motivation d'être comparé à Vinicius ou Mbappé. Pour moi, c'est aussi important qu'eux. Il ne me dit pas qu'il a un problème », a ajouté Ancelotti.