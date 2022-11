Real Sociedad – Manchester United : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Où voir le match, heure du coup d’envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Real Sociedad – Mancheste

La Real Sociedad et Manchester United au duel pour la première place

Battus par les Basques lors de la première journée (0-1), Manchester United s’est bien rattrapé en enchaînant quatre victoires d’affilée et pointent désormais à 3 points de leurs adversaires du soir, qui ont fait carton plein avec cinq succès en autant de matches. Pour espérer prendre la première place aux Espagnols, Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers devront néanmoins s’imposer par deux buts d’écart à la Reale Arena.

Date, horaire et lieu de Real Sociedad - Manchester United

Date : Jeudi 3 novembre

Ville : San Sebastian

Stade : Stade d’Anoeta

Heure du coup d’envoi : 18h45

Compétition : 6ème journée de la phase de groupes d’Europa Ligue

Arbitre de la rencontre : Georgi Kabakov

Sur quelle chaîne voir le match Real Sociedad – Manchester United ?

En France, le match entre la Real Sociedad et Manchester United sera diffusé sur RMC Sport 4.

Le streaming pour voir le match Real Sociedad – Manchester United

Il vous sera également possible de voir le match en streaming via l’application RMC Sport.

REAL SOCIEDAD – MANCHESTER UNITED : L’AVANT-MATCH

Joueurs retenus, joueurs blesses, joueurs suspendus pour Real Sociedad – Manchester United

Du côté des Red Devils, Raphaël Varane manque toujours à l’appel en raison de sa blessure à la cuisse. Pour les pensionnaires de Liga, la liste des absents est beaucoup plus longue avec plusieurs joueurs importants tels que David Silva, Takefusa Kubo, Aihen Munoz, tous forfaits pour cause de blessure, et bien sûr Mikel Oyarzabal, absent depuis mars en raison de sa rupture du ligament croisé.

Les compositions probables pour la rencontre Real Sociedad – Manchester United

Real Sociedad : Remiro – Gorosabel, Zubeldia, Pacheco, D. Rico – Merino, Zubimendi, Guevara – B. Mendez – Sorloth, C. Fernandez.

Manchester United : De Gea – Dalot, Li. Martinez, Maguire, Shaw – Casemiro, Eriksen – Antony, B. Fernandes, Rashford – C. Ronaldo.