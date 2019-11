Real-PSG : le bon moment pour lancer le quatuor ?

L'entraîneur parisien Thomas Tuchel a ouvert la porte à l'idée de lancer son quatuor offensif ce mardi à Madrid. Et si c'était le bon moment ?

Et si c'était le moment de tenter quelque chose ? En conférence de presse lundi, Thomas Tuchel a laissé entendre qu'il pourrait chambouler certains de ses plans. De là à imaginer le PSG, déjà qualifié, avec son quatuor offensif d'entrée ce mardi face au (21h) ? Peut-être... "On peut faire beaucoup de choses. Je déciderai demain matin. Ils (Icardi et Di Maria) ont joué super bien quand Ney et Kylian ont été absents. Kylian n'a pas encore commencé avec nous en . Ney n'a pas joué encore. Peut-être qu'on jouera avec les quatre, peut-être qu'on ne jouera pas avec les quatre", a lâché l'entraîneur.

Lors du dernier entraînement effectué au Stade Santiago-Bernabeu, Thomas Tuchel a brouillé les pistes. Sans que l'opposition effectuée en fin de séance n'exclut l'option d'une attaque à quatre, avec Angel Di Maria, Mauro Icardi, Kylian Mbappé et Neymar. L'international français est totalement remis de son état grippal alors que le Brésilien lui est prêt à démarrer selon son coach : "Il est prêt, il se sent bien, il a fait l'entraînement hier et avant-hier sans problème."

Neymar à gauche, Di Maria à droite ?

Lors de l'opposition, dans des équipes mixées, Neymar évoluait sur l'aile gauche, associé à Juan Bernat. De l'autre côté, Thomas Meunier était derrière Angel Di Maria. "C'est un grand match avec beaucoup de qualités et beaucoup de grands joueurs, a rappelé justement Thomas Tuchel. Mais c'est peut-être aussi le moment d'essayer quelque chose, et de donner à des joueurs la possibilité de montrer qu'ils peuvent jouer ce type de match."

L'article continue ci-dessous

Marquinhos, qui a fait toute l'opposition devant la défense, ne doute pas de la capacité de Neymar à démarrer malgré un retour mitigé vendredi contre (2-0), et un état de forme douteux : "Je pense que Ney est prêt à démarrer. Personne ne veut être sur le banc sur un match comme ça, au Bernabeu. (...) C'est un joueur qui prend ses responsabilités, surtout dans ce genre de match. Il prend le ballon pour être agressif et décisif. Dans des matches comme ça, c'est bien de l'avoir avec soi. C'est quelqu'un à part dans l'équipe et je pense qu'il va faire un très gros match. Comme ça, Paris fera un très gros match."

Pour Zinédine Zidane, ça ne fait aucun doute. Neymar sera titulaire. Il l'a confié à nos confrères de RMC Sport. Quoi qu'il en soit, Tuchel devra trancher : "C'est clair qu'une décision difficile peut arriver. J'ai confiance en mes joueurs. Ils sont prêts à l'accepter, il faut être intelligent, c'est aussi nécessaire." Reste à savoir qui sortira du onze de départ si les quatre de devant venaient à démarrer. D'autant que Marco Verratti pourrait aussi faire son retour dans l'entrejeu.

Benjamin Quarez, à Madrid ( ).