Real-PSG, Thomas Tuchel : "Je peux dire que j'aime aussi Mbappé"

Après Zinédine Zidane en conférence de presse ce lundi, c'est Thomas Tuchel qui a fait part de tout son amour pour son attaquant Kylian Mbappé.

L'état de forme de Mbappé

Thomas Tuchel : Il est prêt, il se sent bien, il a fait l'entraînement hier et avant-hier sans problème.

Autant amoureux de Mbappé que Zidane ?

Je ne sais pas comment Zinédine (Zidane) peut être amoureux de notre joueur. Mais je peux dire que je l'aime aussi. Le plus important, c'est que Kylian soit notre joueur. Nous sommes très heureux qu'il soit là. Quelque fois, c'est comme ça... Quand des joueurs ne sont pas disponibles, on les aime beaucoup. (...) Mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs dans son équipe qu'il aime beaucoup. Je ne suis pas énervé, ça ne m'intéresse pas beaucoup.

"Si on joue avec les quatre ? Je déciderai demain matin"

Les quatre devant dès le coup d'envoi ?

On peut faire beaucoup de choses. Je déciderai demain matin. Ils (Icardi et Di Maria) ont joué super bien quand Ney et Kylian ont été absents. Je crois que Kylian n'a pas encore commencé avec nous en . Ney n'a pas joué encore. Peut-être qu'on jouera avec les quatre, peut-être qu'on ne joeura pas avec les quatre. Tout le monde est là, mais c'est clair qu'une décision difficile peut arriver. J'ai confiance en mes joueurs. Ils sont prêts à l'accepter, il faut être intelligent, c'est aussi nécessaire.

Un match très attendu

Je sais que tout le monde parle de ce match. C'est un grand match avec beaucoup de qualités et beaucoup de grands joueurs. Mais c'est peut-être aussi le moment d'essayer quelque chose, et de donner à des joueurs la possibilité de montrer qu'ils peuvent jouer ce type de match. Mais je ne veux pas prendre de décisions trop tôt. Il est nécessaire qu'on prenne des décisions claires après l'entraînement.

Benjamin Quarez, au Stade Santiago-Bernabeu (Madrid).