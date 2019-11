Real-PSG, Marquinhos : "Le monde entier est amoureux de Mbappé, pas que Zidane"

Le défenseur brésilien était en conférence de presse ce lundi. Il a évoqué l'actualité du PSG avant le choc de mardi contre le Real Madrid (21h).

Le match

Marquinhos : C'est important pour rester dans la régularité. On a vécu des saisons où on a bien débuté avant de mal finir. Cette saison, il faut qu'on cherche la régularité surtout. Mëme si on est déjà qualifiés, il ne faut pas qu'on baisse notre niveau de performance.

Neymar prêt à démarrer ?

Je pense que Ney est prêt à démarrer. Personne ne veut être sur le banc sur un match comme ça, au Bernabeu. (...) C'est un joueur qui prend ses responsabilités, surtout dans ce genre de match. Il prend le ballon pour être agressif et décisif. Dans des matches comme ça, c'est bien de l'avoir avec soi. C'est quelqu'un à part dans l'équipe et je pense qu'il va faire un très gros match. Comme ça, Paris fera un très gros match.

"Difficile de voir un PSG sans Neymar"

Son futur

C'est très difficile de voir un PSG sans Neymar, surtout que c'est un très bon joueur et un très bon ami à moi.

Son positionnement

Ce n'est pas un problème. Je suis prêt à m'adapter aux stratégies que mettra en place mon coach. Je suis prêt à faire un bon match en défense ou au milieu.

En 4-3-3 ou 4-2-3-1 ?

C'est très difficile de répondre. Je pense que le coach analyse mieux les stratégies que les joueurs. Ai-je une préférence ? Non.

L'influence de Keylor Navas

Keylor (Navas) est un gardien expérimenté qui a gagné des titres importants. Il a de l'expérience. À Paris, il a déjà montré que c'est un gardien de haut-niveau. C'est important pour une équipe d'avoir un gardien qui nous donne de la sérénité et de la confiance. Il est en train de faire ça.

L'avenir de Mbappé à Paris

C'est difficile d'imaginer l'avenir sans Mbappé. C'est un joueur très important pour le club. Le monde entier est amoureux de ce joueur, pas que Zidane. Même à son âge, il est déjà très important pour son club et en sélection. On a de la chance de l'avoir avec nous. C'est un joueur important qui peut nous faire gagner des matches.

Benjamin Quarez, au Stade Santiago-Bernabeu (Madrid).