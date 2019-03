Real Madrid - Zinédine Zidane insisterait pour Sadio Mané l'été prochain

De retour sur le banc du Real Madrid moins d'un an après son départ, Zinédine Zidane prépare un mercato animé pour relancer les Merengue.

Le de vrait être très actif sur le marché des transferts cet été, afin d'entamer un nouveau cycle et relancer un effectif qui n'aura pas atteint ses objectifs cette saison (les Merengue ne vont remporter aucun titre). Le retour sur le banc de Zinédine Zidane, neuf mois après son départ, vise à redonner un nouveau souffle aux Merengue.

L'entraîneur français va vouloir voir son club particulièrement actif lors du mercato pour renforcer son effectif, notamment dans le secteur offensif. Eden Hazard, Kylian Mbappé, Neymar ou d'autres ont notamment été évoqués. Mais selon Marca, une des pistes sur laquelle le technicien serait le plus déterminé mène à , et plus précisément à Sadio Mané.

Arrivé à Liverpool en 2016 pour un peu plus de 40 millions d'euros, le Sénégalais serait l'une des priorités de ZZ pour préparer la saison prochaine selon le quotidien sportif espagnol. Il faudra toutefois débourser une somme bien supérieure pour convaincre les Reds de lâcher l'un de leurs meilleurs éléments actuels, deuxième meilleur buteur de (17 buts), et décisif dans la qualification de son équipe en quarts de finale de (doublé à Munich). D'autant que Sadio Mané a prolongé son contrat l'automne dernier, et est donc désormais lié à Liverpool jusqu'en 2023.

Le leader de l'attaque du 1er de Premier League, unique buteur de Liverpool lors de la finale de Ligue des champions face aux Merengue en mai dernier (1-3), était déjà proche de trouver un accord avec Madrid l'été dernier, toujours selon Marca. Une opération qui ne s'était pas finalisée en raison du départ de Zidane.

A 26 ans, Sadio Mané connaît sa meilleure saison sur le plan comptable, avec 20 buts en 38 matches toutes compétitions confondues, soit autant que Mohamed Salah. Une saison qu'il espère couronnée de succès, alors que les hommes de Jürgen Klopp sont toujours en course pour remporter la Premier League et son qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions.