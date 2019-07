Real Madrid, Zidane pas inquiet malgré les défaites : "On sait qu'on a une grosse équipe"

Après un nouveau revers en pré-saison, face à Tottenham cette fois-ci, l'entraîneur français s'est montré rassurant pour la saison à venir.

Nouvelle défaite pour le . Balayés par l'Atletico Madrid, le week-end dernier, les Merengue ont de nouveau été vaincu, cette fois-ci dans le cadre de l'Audi Cup contre . Les hommes de Zinedine Zidane ont été vaincu suite à un but de Harry Kane. Un nouveau mauvais résultat pour le Real Madrid et ce malgré son recrutement clinquant cet été avec notamment l'arrivée d'Eden Hazard en provenance de .

Après la rencontre, Zinedine Zidane a analysé le match de son équipe face à Tottenham et considère qu'il y a du mieux après la débâcle contre l'Atletico Madrid : "On a été mieux aujourd’hui, ce qu’on doit faire c’est progresser chaque jour. Je vais dire la même chose, je ne peux pas être content de la défaite, mais on a été mieux dans tous les aspects du jeu. On sait aussi qu’on doit encore faire mieux, il faut être positif".

Toutefois, le technicien du Real Madrid reste confiant malgré les mauvais résultats de son équipe en pré-saison. Il est conscient que les Merengue ont besoin de temps pour trouver leur rythme et a affiché sa sérénité pour la suite de la saison : "On sait qu’on a une grosse équipe, on n’est pas encore prêt. On va récupérer le jeu, la confiance, et on ira de l’avant. Ce dont on a besoin, c’est juste gagner un match".

Keylor Navas, auteur d'un bon match, a été encensé par Zinedine Zidane : "Tout est clair pour tout le monde. Keylor a joué un grand match aujourd'hui. Ce que Courtois a dit l'autre jour ... il faut voir ce qu'il a dit. Je crois qu’aucun joueur n’est assuré d’être titulaire. Ils sont tous prêts pour jouer. Tout le monde est dans la même équipe. Tout le monde doit être préparé. Aujourd'hui, nous devons parler de ceux qui sont ici, qui ont très bien joué".



Annoncé sur le départ, en notamment où tout était quasiment bouclé avant de faire machine arrière, Gareth Bale est resté à Madrid et n'a pas fait le voyage avec le reste du groupe. Mais Zinedine Zidane a désamorcé une nouvelle polémique concernant l'international gallois. Le technicien du Real Madrid a expliqué l'absence de Gareth Bale qui est tout simplement absent pour des raisons médicales : "Il n'a pas voyagé parce qu'il ne se sentait pas ... Il n'allait pas bien et, on en a parlé avec les médecins, il valait mieux rester à Madrid, c'était la meilleure décision. Il s'est entraîné là-bas. C'est une décision prise par tout le monde, avec les médecins avec moi et avec lui. Rien de plus".