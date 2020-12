Real Madrid, Zidane ne se sent "pas intouchable"

Menacé par un limogeage au Real Madrid, Zinedine Zidane est conscient de sa situation.

S'exprimant lors de sa conférence de presse d'avant-match avant le voyage difficile du à Séville samedi, l'entraîneur merengue Zinedine Zidane a parlé de la gestion d'une période difficile et de ce qu'il pense pouvoir faire pour sortir de cette situation.

"Lorsque vous ne gagnez pas, il est normal que vous soyez critiqué. Cela ne changera pas et ne changera pas non plus la façon dont je perçois mes joueurs et le travail que je fais au quotidien. Il y a clairement des difficultés dans ce métier. Nous allons continuer malgré tout.", a estimé Zida,e qui refuse de démissionner de son poste de coach.

Quid de Sergio Ramos, de retour à l'entraînement après une longue période de blessure ?

"Nous n'allons pas tout risquer. Je ne veux pas d'un joueur qui a un problème et qui aggrave sa blessure. Nous verrons comment nous aborderons demain. Quoi qu'il en soit, pour tous les joueurs blessés, nous voulons qu'ils se rétablissent complètement avant de jouer.

Le coach du (prochain adversaire du Real Madrid en ), Julen Lopetegui, aurait donné la priorité à son duel face à . Mais Zidane n'est pas dupe.

"Je m'attends à ce que le FC Séville soit compétitif comme toujours. Chaque coach a sa propre façon de préparer ses équipes et demain ils nous font face et nous verrons demain quels joueurs il mettra comme titulaire".

Selon les médias madrilènes, Zizou a toujours la confiance de son vestiaire, malgré les difficultés actuellement rencontrée par son équipe. Mais qu'en pense l'intéressé ?

"La confiance du vestiaire ? En fin de compte, vous essayez toujours ces choses. Les joueurs veulent jouer. Le plus important est que nous tirions le meilleur de nous-mêmes. Par rapport à l'histoire que j'ai avec ce club, je ne sais pas si les joueurs seront mécontents. Nous devons nous en tenir à nos principes et je pense que nous ferons mieux d'aller de l'avant", a ainsi éludé ZZ.

"Je ne me suis jamais vu comme intouchable dans ce club, ni en tant que joueur ni en tant qu'entraîneur. Jamais. Je suis ici pour une raison, et je vis cette chose jusqu'au dernier jour", a encore tonné Zizou.