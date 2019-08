Real Madrid - Zidane : "Je compte sur James et Bale"

L'entraîneur du Real Madrid a fait le point sur le mercato du Real Madrid, s'estimant heureux de disposer de James et Bale dans son effectif.

Le fera ses débuts ce samedi en contre le Celta de Vigo. Zinedine Zidane est apparu ce vendredi lors d'une conférence de presse pour analyser les dernières nouvelles de l'équipe blanche.

Cela passe inévitablement par le marché des transferts et la préparation finale de l'effectif. Et même s’ils étaient peu nombreux, Zidane a néanmoins laissé des indices:



Quels sont les objectifs?

"Nous voulons que ça commence maintenant. Aujourd'hui était le dernier entraînement, nous nous réjouissons du match. Nous sommes prêts".



Voulez-vous plus d'incorporations avant la fermeture du mercato? Pogba?

“Je suis content de mes joueurs. Je me concentre uniquement sur le match de demain. Mes joueurs aussi. Rien de plus. Nous sommes prêts. J'ai les meilleurs joueurs. Je n'ai pas de doutes. Ce qui compte pour moi, c'est demain. "



Voyez-vous James en forme? Es-tu heureux de l'avoir?

"Je suis heureux de l'avoir. Il est en forme. Je répète ce que j'ai dit. Je compterai sur eux. Et ils sont heureux d'être ici aussi.



Gagner et jouer de n'importe quelle façon ou bien jouer?

"Ce qui m'intéresse, c'est de bien jouer et de gagner. Mais gagner est la conséquence de ce que vous faites sur le terrain. Ce que nous devons faire, c'est être compétitif, bien faire les choses, ensemble, en équipe. Je préfère bien jouer, c'est important au Real Madrid. ”



Aimez-vous Neymar?

“Ce n'est pas un joueur du Real Madrid. Les plus importants sont ceux d’ici.





Pourquoi êtes-vous passé du 4-3-3 au 3-5-2?

"Ce n'est pas que je n'étais pas du tout convaincu, mais je voulais essayer d'autres schémas. Nous avons d'autres joueurs qui peuvent le faire. Ensuite, je dois choisir la meilleure équipe et le meilleur schéma pour contrer l’adversaire. Rien de plus."



Le frère de Pogba a déclaré que le seul joueur manquant était Paul ...

“Paul est de Manchester. Vous devez le respecter. Nous pensons au match de demain. Rien de plus".



Gareth Bale?

"Il semblait qu'il partait. Mais maintenant il est ici. Les choses changent et je compterai sur lui. Je vais avoir tout le monde ici. C'est un joueur important et j'espère que tous les joueurs me mettront en difficulté pour faire partie de l'équipe."



Quel est votre plan avec Vinicius?

"Vinicius a 18 ans, mais l'âge n'a pas d'importance. C'est un joueur important et je compterai sur lui. L'important est que les joueurs soient préparés. Je dois choisir, ce qui est compliqué. Les joueurs doivent être prêts, il y aura beaucoup de matches et je choisirai. ”