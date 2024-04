Real Madrid, Zidane excité avant le choc contre le Bayern

Ancien entraineur du Real Madrid, Zinedine Zidane s’est exprimé sur le choc contre le Bayern, mardi.

Le Real Madrid affronte mardi soir le Bayern Munich à l’occasion de la manche aller des demi-finales de la Ligue des Champions. C’est une rencontre qui suscite beaucoup de réactions de la part des acteurs des deux équipes qui se retrouvent à nouveau dans la compétition reine des clubs. Même les icônes des deux clubs ne restent pas en marge des déclarations à l’image de Zinedine Zidane. La légende du Real Madrid est particulièrement excitée de voir le choc contre le club bavarois.

Le Bayern Munich, porte-bonheur du Real Madrid

Ces trois dernières saisons, Manchester City s’est imposé comme le plus grand rival du Real Madrid sur la scène européenne. Mais avant les Citizens, ce titre revenait au Bayern Munich. Le club munichois a croisé le chemin des Madrilènes en matchs à élimination directe à quatre reprises depuis 2012.

Mais après avoir éliminé le Real Madrid lors des demi-finales en 2012, le Bayern n’a plus réussi à battre le club merengue. Que ce soit en 2014, en 2017 ou encore en 2018, c’est le Real Madrid, emmené par la BBC (Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo) qui a eu le dernier mot. Et, comme un symbole, le Real Madrid a remporté le sacre à chaque fois qu’il a éliminé le Bayern Munich. Une donne que le club bavarois compte changer cette saison.

Zinedine Zidane enthousiaste pour le Real Madrid

Si la BBC a porté le Real Madrid lors des dernières confrontations contre le Bayern Munich, le grand artisan de ces succès n’est d’autre qu’un certain Zinedine Zidane. Adjoint de Carlo Ancelotti en 2014 (actuel coach du Real Madrid), le champion du monde 1998 était l’entraineur du club madrilène en 2017 et en 2018. Mais ce mardi, c’est dans la peau d’un supporter que Zinedine Zidane va suivre le choc entre les deux équipes, six ans après leur dernière rencontre.

Getty

Interrogé sur ce qu’il considère comme le ‘’Classico européen’’, l’ancien international français a logiquement annoncé le Real Madrid vainqueur tout en mettant en garde les joueurs sur la force du Bayern Munich. « Le match de ce soir ne va pas être facile, c'est le Clasico européen mais le Real Madrid est le Real Madrid. Les affrontements que nous avons eus avec le Bayern ont toujours été de très beaux matchs. Ce sont les matchs que nous voulons toujours jouer, car le Bayern est aussi très fort », a confié Zizou à The Athletic.