Real Madrid, Zidane estime que la Liga est plus importante que la C1

Pour Zizou, remporter la Liga est plus important que de gagner la C1 pour le Real Madrid.

Le patron du , Zinedine Zidane, n'a pas pu contenir sa joie alors que les merengue ont décroché un premier titre en depuis 2017, avec une victoire 2-1 sur .

Deux buts de Karim Benzema ont assuré le titre à Zidane et à ses hommes, alors que dix victoires successives en après le redémarrage de la saison, leur ont permis de dominer leurs rivaux de Barcelone.

Zidane a remporté un titre de champion lors de son premier passage sur le banc à Santiago Bernabeu, aux côtés de trois titres en , mais le Français a affirmé que ce succès était le plus important.

«Je n'ai pas de mots pour l'émotion que j'ai en ce moment. Les joueurs ont été incroyables »,a-t-il confié dans des propos relayés par Marca au terme du match.

«Nous sommes les meilleurs parce que nous avons gagné le plus de points. C'est l'un des meilleurs jours que j'ai connu en tant que professionnel. Nous avons connu du succès en Ligue des champions par le passé, mais la Liga me rend plus heureux, car c'est notre maison."