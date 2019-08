Real Madrid, Zidane agacé par la tournure du mercato ?

L'entraîneur du Real Madrid aimerait avoir encore des recrues d'ici la fin du marché des transferts estival.

Eden Hazard, Luka Jovic, Ferland Mendy, Eder Militão, Rodrygo... Zinedine Zidane a accueilli une pluie de recrues cet été, comme cela avait été annoncé en fin de saison dernière, pourtant pour le moment les résultats ne sont pas au rendez-vous pour le lors des matches de préparation. Le technicien français voulait apporter du sang neuf à un effectif sur le déclin comme l'a prouvé la saison 2018-2019 très décevante pour les Merengue et a vu son souhait exaucé par son président, Florentino Pérez.

Du moins en partie. En effet, Zinedine Zidane souhaitait également s'attacher les services de Paul Pogba. Et plus globalement, si le dossier menant au Français piétinne, l'ancien meneur de jeu des Bleus aimerait avoir, au moins, une recrue au milieu de terrain. Mais les jours passent, et le Real Madrid n'a toujours pas renforcé son entrejeu. Et Zinedine Zidane commencerait à sérieusement s'agacer en coulisses à deux semaines de la reprise de la .

Renforcer l'entrejeu et dégraisser

Selon les informations de Marca, Zinedine Zidane, qui avait demandé les pleins pouvoirs sur le sportif au moment de revenir au chevet du Real Madrid en fin de saison dernière après les fiascos Lopetegui et Solari, mettrait une forte pression sur ses patrons. L'entraîneur français des Merengue souhaiterait que les contours de son effectif soient définitivement dessinés d’ici la fin de la semaine. Il faut dire que la Casa Blanca semble se disperser concernant le nom de son futur milieu de terrain.

Ces derniers jours, hormis la piste Paul Pogba qui reste la priorité de Zinedine Zidane, les noms de Donny Van de Beek et Bruno Fernandes sont sortis dans la presse espagnole et européenne. Si la piste menant au champion du monde 2018 devait définitivement tombé à l'eau, le milieu de terrain de l' est déjà d’accord avec les pensionnaires du Santiago Bernabeu et il ne reste plus qu’à s’entendre avec le club néerlandais, qui demande 60 millions d'euros.

Outre l'achat du miliue de terrain, Zinedine Zidane mettrait également la pression sur ses dirigeants concernant les départs. Trois indésirables dans l'esprit de l'entraîneur français sont toujours présents du côté de Santiago Bernabeu, à savoir James Rodriguez, longtemps courtisé par et l'Atletico Madrid, Gareth Bale, dont le départ en a été avorté, et Mariano Diaz, un temps annoncé sur les tablettes de l'AS . Le Real Madrid a encore un peu plus de trois semaines pour totalement contenter les désirs de Zizou.