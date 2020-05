Real Madrid, Vinicius répond aux critiques

Le jeune brésilien a évoqué ses espérances pour la find e saison dans un entretien à Marca.Il en profite pour rétorquer aux critiques.

Très critiqué pour sa finition perfectible devant les buts, Vinicius, le jeune brésilien du , a répondu à ses contempteurs, lui qui a beaucoup progressé phsyiquement durant l'arrêt de la . Et l'ancien prodige de Santos est d'accord avec ses contempteurs, estimant qu'il peut faire mieux.

Solo hay una manera.. Trabajar, trabajar y trabajar! 🤪 pic.twitter.com/5rhhHvpteQ — Vinicius Jr ⚡️ (@viniciusjr) May 9, 2020

"Ça ne m'a pas ennuyé, pas du tout. Je suis la première personne à dire que vous pouvez toujours tout améliorer. Toujours. Jusqu'au dernier jour de ma carrière, et c'est ce que je veux suivre toute ma vie. Je suis convaincu que je dois toujours m'améliorer! Je suis la première personne à le dire. Je suis devenu footballeur professionnel pour ça, pour respecter mon métier. Croire que je n'ai plus à améliorer quelque chose c'est manquer de respect pour ma profession. Je vous le dis maintenant : cela ne m'arrivera jamais. Je dois m'améliorer jusqu'au dernier jour de ma carrière", a ainsi confié l'ancien joueur de Santos à Marca.

Vinicius confie également qu'il a été très inquiété par la crise sanitaire mondiale, avec l' et le très touchés par le coronavirus :

"J'ai été très inquiet, parce que j'ai entendu des explications très différentes. Certains disaient que ce n'était pas un gros problème et d'autres disaient que c'était vraiment grave. Je pense que nous avons tous appris quelque chose de cette catastrophe: donner plus de valeur aux gens et aux petites choses. Au cours des premières semaines, la nouvelle a été terrible à cause du nombre de morts. Terrible. Me mettre à la place de toutes les familles qui ont perdu un être cher, ça a dû être très dur, non seulement pour leur perte mais pour la façon dont cela s'est produit. Si je dois résumer mes sentiments d'une manière ou d'une autre, c'est l'impuissance.", a encore expliqué le jeune brésilien.