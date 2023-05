Real Madrid : Vinicius Junior sur le départ après plusieurs épisodes racistes en Espagne ?

L'attaquant brésilien a de nouveau été la cible d'attaques préjudiciables lors d'un match de LaLiga et réfléchit à son avenir.

Une fois de plus victime de racisme en Espagne, Vinicius Júnior a fait une grande déclaration sur les réseaux sociaux et a laissé les fans perplexes après avoir déclaré qu'il continuerait à se battre contre les racistes "même si c'est loin d'ici". Après un énième épisode raciste à son encontre, des rumeurs concernant l'avenir du Brésilien ont fait irruption dans la presse espagnole.

Un lien fort avec le Real Madrid

Troublé par ces évènements, Vinicius Junior songerait à quitter l'Espagne dans le futur, cependant ce n'est pas tout à fait vrai. Comme GOAL l'a appris, l'attaquant brésilien n'envisage pas de quitter le Real Madrid pour le moment, mais une partie de son entourage est mécontent de la manière dont le club a traité le problème.

Récemment, avant l'épisode de dimanche à Mestalla lors de la défaite 1-0 contre Valence, des personnes travaillant avec Vinicius Junior, préoccupées par la santé mentale du joueur, ont abordé le sujet avec l'attaquant et lui ont demandé s'il souhaitait quitter l'Espagne. La réponse a été "non", Vini est heureux de porter les couleurs du Real Madrid et a créé un lien fort avec le club.

La Liga ferme les yeux sur ces actes racistes

En revanche, le staff de Vinicius Junior comprend que le Real Madrid ne défend pas l'attaquant comme il le devrait. Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'entourage de la star brésilienne se sent impuissant face à chaque nouveau cas de racisme à l'encontre du joueur. La manière dont la Liga gère la situation suscite également l'insatisfaction. Depuis, le Real Madrid a placé la Liga face à ses responsabilités en portant plainte après cet évènement, faisant donc un pas vers le clan Vinicius Junior.

Ce dimanche, après l'épisode de Mestalla, Javier Tebas, président de la Liga, a réfuté la publication faite par Vinicius Junior qui désavouait la façon dont la ligue gère le problème. "Avant de critiquer et d'insulter la Liga, tu dois bien t'informer, Vini Jr. Ne te laisse pas manipuler et assure-toi de bien comprendre les compétences des uns et des autres et le travail que nous avons fait ensemble", peut-on lire dans un portage du post qui, à aucun moment, n'a fait preuve de solidarité envers l'attaquant.

Ancelotti et le Real Madrid solidaires avec Vinicius Junior

Le Brésilien a répondu sur les réseaux sociaux : "Vous avez beau parler et faire semblant de ne pas lire, l'image de votre championnat est ébranlée. Regardez les réponses à vos posts et soyez surpris.... Le fait de vous omettre ne fait que vous rendre égal aux racistes. Je ne suis pas votre ami pour parler de racisme. Je veux des actions et des sanctions. Les hashtags ne m'émeuvent pas".

Après le match contre Valence, Carlo Ancelotti a pris la défense de Vini Jr, et a justifié les réactions de l'athlète lors du match : "Il est très triste, en colère. C'est de la tristesse, de la tristesse. Cela ne peut pas arriver. La réaction a été très normale pour un joueur qui, comme je l'ai dit. Il n'y a pas de 'mais'. Il n'y a pas de "mais". Un stade a proféré des insultes racistes. Tout un stade. Nous verrons ce qui se passera. Je suis très curieux de voir ce qui va se passer".