Real Madrid : Vinicius veut aider Benzema à remporter le Ballon d'or

Auteur d'un début de saison tonitruant avec 9 buts en 14 matches de Liga, Vinicius est l'homme en forme du Real Madrid avec Karim Benzema.

Mardi, le Brésilien a accordé une interview au Youtubeur FIFA Mario Alonso Gallardo plus connu sous le pseudonyme de « DjMaRiiO ».

Lors de cet entretien, réalisé au lendemain de la cérémonie du Ballon d'or, Vinicius a déclaré être prêt à aider Karim Benzema pour remporter le prestigieux trophée décerné par France Football : « Je veux l'aider à rester ici plus longtemps et faire tout mon possible pour l'aider à remporter le Ballon d'or un jour. »

Benzema était l'un des favoris de l'édition 2021 du Ballon d'or et a terminé à la quatrième place du classement.

Vinicius a également encensé Benzema lors de son interview avec « DjMaRiiO » : « Il est impressionnant. Tout ce qui est difficile, il le rend facile. C'est un grand footballeur, j'adore jouer avec lui. Nous sommes très proches (sur le terrain) et nous cherchons toujours le jeu […] Si on continue à ce niveau, on mettra Madrid devant tout le monde. »