Real Madrid, Varane : "Être performant et gagner à Paris"

Raphaël Varane, le défenseur du Real, a affirmé que lui et ses coéquipiers merengue ne visaient rien d’autre que les trois points contre le PSG.

Mercredi prochain débute la prestigieuse Ligue des Champions. Et pour cette première journée de la compétition, une très belle affiche est au programme. Au Parc des Princes, le PSG croise le fer avec le .

Ces deux équipes n’ont pas réalisé un début d’exercice époustouflant, abandonnant notamment quelques points dans leurs championnats respectifs. Cela ne les empêche pas cependant de voir grand et aborder ce choc avec beaucoup d’appétit et de détermination.

Pour Madrid, c’est Raphaël Varane qui s’est porté garant des ambitions de l’équipe. Dans une interview accordée à Téléfoot, il a reconnu que « le collectif du PSG est très fort » et que « ça sera à nous [eux] d'être performant pour réussir à gagner à Paris. »

Questionné sur le niveau des champions de , l’international tricolore a brandi un joker : « Je ne sais pas s'ils sont plus forts que lorsqu'on les a éliminés il y a deux ans. C'est encore le début de saison. Toutes les équipes sont encore en rodage. » La remarque vaut aussi pour sa formation, mais l’ancien lensois insiste et assure que « l’objectif cette saison est encore de tout gagner ».

« Il faut toujours se motiver et avoir des objectifs élevés »

Pouvoir concourir pour les meilleurs trophées, c’est peut-être ce qui a convaincu Varane de poursuivre avec l’équipe castillane alors que d’autres clubs européens lui faisaient les yeux doux ( , PSG ?). S’il n’a pas confirmé les contacts, ni le fait qu’il avait envisagé d’aller voir ailleurs, il a tenu à préciser : « J'ai décidé de continuer à Madrid. Il faut prendre saison par saison. Il faut toujours se remotiver pour avoir des objectifs très élevés. »

Enfin, il n’y a pas qu’avec son club que Varane se voit de soigner sa carte de visite dans un futur proche. Avec les Bleus également, il s’est fixé quelques buts, individuels et collectifs. « Le record de sélections de Thuram ? C'est très loin encore. Mais pourquoi pas, il faut se fixer des objectifs très élevés. 100, ça serait déjà magnifique. On verra à l'avenir », a-t-il déclaré, avant de se projeter vers l’ : « On a envie toujours d'être positif, et on va tout faire pour se qualifier. Aucun match n'est facile, mais on est motivés et on a envie encore de gagner des titres. »