Real Madrid, Van Nistelrooy contredit Capello sur Ronaldo

Ruud van Nistelrooy a démenti les affirmations de Fabio Capello selon lesquelles le vestiaire du Real Madrid avait une odeur d'alcool.

Le Néerlandais était à l'Estadio Santiago Bernabeu en même temps que Ronaldo Nazario, qui, selon Capello, lui a causé beaucoup de problèmes pendant son mandat d'entraîneur.

A tenor de unas declaraciones que se le atribuyen a Fabio Capello, señalando que yo, en su día, le comenté que el vestuario del @realmadrid "olía a alcohol" quiero desmentir rotundamente tales afirmaciones. Ese vestuario desde el primer día demostró una profesionalidad máxima. pic.twitter.com/Z2xmRFwZpN — Ruud van Nistelrooy (@RvN1776) May 20, 2020



"Le plus grand talent que j'ai jamais entraîné était Ronaldo", a déclaré Capello à Sky Sport. "Mais en même temps, c'est lui qui a créé le plus de problèmes pour moi dans les vestiaires. Il organisait des fêtes et faisait tout."Une fois, Van Nistelrooy m'a dit: 'Coach, le vestiaire sent comme l'alcool.'"

Cependant, Van Nistelrooy a rejeté ces allégations sur Twitter. "À la lumière de certaines déclarations faites par Fabio Capello, affirmant que j'aurais dit une fois que le vestiaire du " sentait l'alcool ", je veux complètement nier de tels commentaires", a-t-il écrit.

"[Tout le monde] dans ce vestiaire a fait preuve d'un professionnalisme maximal dès le premier jour. "Chacun de nous a travaillé et défendu le badge du club de manière intégrale et professionnelle."