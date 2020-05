Real Madrid, Valverde : "Nous avons faim"

Le milieu de terrain du Real Madrid Federico Valverde vise la gloire en Liga après l'épidémie de coronavirus.

La est suspendue depuis mars en raison de la pandémie de Covid-19, et le championnat ibérique va reprendre en juin.

Madrid avait deux points de retard sur les champions en titre et rivaux de Barcelone après 27 matches au moment de la coupure.

Mais la star de Madrid Fede Valverde a déclaré à TV que le club madrilène a faim :

"Nous devons continuer à nous entraîner dur pour le reste de la saison et nous espérons que nous gagnerons la . J'ai hâte de représenter à nouveau ce maillot et de montrer pourquoi nous sommes ici. Nous voulons lutter avec comme objectif d'être champions."

Pour parvenir à ce but, le milieu uruguayen a quelques recommandations : "Nous devons être professionnels, manger et prendre bien soin de nous et nous entraîner ensemble. C'est quelque chose que nous pouvons faire ensemble, non seulement l'équipe mais tout le pays, nous soutenir et aller de l'avant avec beaucoup de force. Nous devons nous entraîner dur et nous soutenir mutuellement afin que nous soyons tous prêts lorsque les matches reviendront. "