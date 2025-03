Un derby madrilène sous haute tension en Ligue des Champions ! Le Real accueille l’Atlético pour un duel explosif en quart de finale.

Le Real Madrid et l'Atlético Madrid se retrouvent ce mardi pour un duel européen qui sent la poudre. À l’occasion des quarts de finale de la Ligue des Champions, les deux rivaux s’affrontent dans un premier acte au Santiago Bernabéu, avec un enjeu colossal : prendre l’ascendant avant le match retour au Metropolitano.

L'histoire européenne contre la dynamique rojiblanca

Les chiffres parlent en faveur du Real Madrid en Coupe d’Europe : les Merengues ont éliminé l’Atlético lors de leurs cinq confrontations précédentes en phase à élimination directe, dont deux finales en 2014 et 2016. Toutefois, l’histoire récente en Liga raconte un tout autre scénario. Sur leurs sept dernières oppositions, le Real ne s’est imposé qu’une seule fois, et les trois derniers derbies se sont soldés par des matchs nuls (1-1). Cette rencontre pourrait donc marquer un tournant.

Carlo Ancelotti, conscient des forces de son adversaire, reste prudent : « Nous devons prendre en compte que l’Atlético est une équipe différente de Manchester City. Ils peuvent faire mal en contre, mais nous devons rester fidèles à notre mentalité. » De son côté, Diego Simeone, qui a déjà croisé le fer avec l’entraîneur italien à 26 reprises, garde une approche pragmatique : « Ce sera une confrontation qui se jouera sur des détails. Nous devons jouer avec nos valeurs et notre énergie. »

Une pression maximale pour les deux clubs

Ce quart de finale intervient dans un contexte brûlant. Le Real Madrid, battu le week-end dernier par le Betis (2-1), veut rebondir et prouver qu’il est toujours maître de son destin, alors que l’Atlético, désormais en tête de la Liga après sa victoire face à Bilbao (1-0), rêve d’une revanche européenne.

Le Bernabéu sera un atout de taille pour les hommes d’Ancelotti, qui restent invaincus dans huit de leurs neuf derniers matchs à domicile en Ligue des Champions. Mais l’Atlético sait comment perturber son rival dans les grands rendez-vous, en témoigne son succès en Supercoupe d’Espagne plus tôt cette saison.

Des absences et des choix cruciaux

Du côté du Real, Jude Bellingham manquera ce choc en raison d’une suspension, tandis que Dani Carvajal et Éder Militão sont toujours absents. En attaque, Kylian Mbappé, héros de la qualification face à Manchester City, devrait mener l’offensive.

L’Atlético devra composer sans Take Kubo et Sheraldo Becker, suspendus, mais pourra compter sur la solidité défensive d’Axel Witsel et le talent offensif de Griezmann et Julián Álvarez. Simeone pourrait être tenté de surprendre en titularisant Samuel Lino à la place de Conor Gallagher.

Dans un climat de tension extrême entre les deux institutions madrilènes, ce premier acte s’annonce bouillant. L’Atlético espère enfin briser la malédiction face à son rival européen, tandis que le Real vise un pas de plus vers sa 16e couronne continentale. Une chose est sûre : ce derby de la capitale promet une bataille sans merci.

Horaire et lieu du match Real Madrid vs Atletico Madrid

Ligue des Champions - Phases Finales Estadio Santiago Bernabeu

Le match de l'UEFA Champions League entre le Real Madrid et l'Atletico Madrid se jouera au Estadio Santiago Bernabeu à Madrid, Espagne.

Il débutera à 21h le mardi 4 mars, heure française.

Infos des groupes effectifs

Infos de l'équipe Real Madrid

Le Real Madrid devra composer sans Jude Bellingham, suspendu après avoir écopé de son troisième carton jaune en Ligue des Champions lors de la victoire contre Manchester City le mois dernier.

Carlo Ancelotti devra également faire sans Éder Militão, Dani Carvajal, Dani Ceballos et Jesús Vallejo, tous blessés. En revanche, Federico Valverde est rétabli et devrait être disponible. L’Uruguayen pourrait même être titularisé au poste de latéral droit à la place de Lucas Vázquez.

En défense centrale, un autre ajustement est envisageable, avec une possible titularisation de Raúl Asencio au détriment de David Alaba.

Infos de l'équipe de l'Atletico Madrid

De son côté, Diego Simeone devra se passer de César Azpilicueta et Koke, respectivement touchés à la jambe et à la cuisse.

Sur une dynamique impressionnante, Julián Álvarez a déjà inscrit six buts en Ligue des Champions cette saison et reste sur six réalisations lors de ses cinq dernières apparitions toutes compétitions confondues.

L’Argentin devrait être aligné en pointe aux côtés d’Antoine Griezmann, prenant le dessus sur Alexander Sorloth. Pour le poste d’ailier droit, Simeone devra choisir entre Marcos Llorente et son fils, Giuliano Simeone.

