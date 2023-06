Real Madrid : un retour de Zinédine Zidane pour convaincre Mbappé de venir ?

Sans poste depuis maintenant deux ans, Zinédine Zidane pourrait faire son retour au Real Madrid cet été.

Annoncé au Paris Saint-Germain ainsi qu'à la Juventus de Turin, Zinédine Zidane pourrait finalement revenir une nouvelle fois du côté du Real Madrid. Vainqueur de trois Ligues des Champions entre 2016 et 2018, il avait ensuite connu un passage plus compliqué entre 2019 et 2021, mais reste une figure emblématique du club, tant en tant que joueur qu'entraîneur.

Zidane conseiller au Real ?

Et d'après les informations d'AS en ce lundi matin, la direction du club espagnol songe de nouveau à faire revenir le champion du monde et Ballon d'Or 1998. Ce retour ne se ferait toutefois pas en tant qu'entraîneur, du moins pour le moment. Malgré l'intérêt du Brésil, Carlo Ancelotti devrait rester en poste jusqu'à la fin de la saison à venir. Le Français pourrait venir en tant que conseiller, son expertise avait notamment permis aux Merengues de recruter entre autres Eduardo Camavinga et Raphaël Varane, avant de peut-être prendre la place du technicien italien sur le banc du Real.

Pour faire venir Mbappé ?

Le club espagnol compte également sur la présence du Ballon d'Or 1998 dans son organigramme pour tenter de faire venir Kylian Mbappé, celle-ci étant un atout de taille notamment pour un joueur français. Reste à voir si ce vif intérêt se concrétise.