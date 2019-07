Real Madrid, trois joueurs réguliers de Zidane mis en vente

Trois joueurs parmi les plus utilisés par Zinedine Zidane seraient mis en vente cet été par le Real Madrid.

Le prépare un grand ménage d'été et très peu de joueurs de l'effectif en seront exemptés. Même les hommes de confiance de Zinedine Zidane seront menacés selon As.

Le journal madrilène affirme en effet que Lucas Vázquez, qui est pourtant le joueur qui a fait le plus d'apparitions sous Zinedine Zidane avec (131, 6454 minutes) sur six competitions avec comme bilan 15 buts, mais aussi et surtout 35 passes décisives, soit plus d'offrandes que tout autre joueur sur cette période, aurait du souci à se faire.

Mais le Real a besoin d'argent pour s'offrir Pogba et Zidane devra, toujours selon As, faire le deuil de Vazquez qui se dirigerait vers . Le Real serait aussi disposé à céder Isco pour 80 millions d'euros malgré ses 125 apparitions sous Zidane sur six competitions (7,086 minutes), avec des titularisations en finales 2017 et 2018 de Champions League.

Le troisième homme de confiance de Zidane qui pourrait être amené à partir n'est autre que Keylor Navas. As affirme ainsi que Zizou lui aurait déjà indiqué que ce serait Thibaut Courtois qui serait numéro 1 dans les cages la saison prochaine, ce qui pourrait pousser Navas vers la sortie malgré sa qualité de pilier de l'ère ZZ au Real.