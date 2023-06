Real Madrid : Toni Kroos prolonge son contrat d'un an

Ce mercredi, le Real Madrid a officialisé la prolongation de Toni Kroos jusqu'en 2024.

Le Real Madrid semble bien parti pour entamer un nouveau cycle avec les départs successifs de plusieurs cadres tels que Sergio Ramos, Casemiro, Karim Benzema... et l'émergence de jeunes talents comme Vinicius, Eduardo Camavinga ou encore Rodrygo, qui semblent bien partis pour assurer l'avenir du club espagnol. Ils ont d'ailleurs été rejoints par une autre pépite du football mondial, Jude Bellingham, qui a signé pour 103 millions d'euros.

Kroos rempile avec le Real

Mais certains anciens font de la résistance, comme Luka Modric (37 ans) ou Toni Kroos (33 ans), qui sont les deux joueurs les plus âgés de l'effectif depuis le départ de Karim Benzema à Al-Ittihad. Et ce mercredi, les Merengues ont annoncé la prolongation du milieu de terrain allemand, comme le veut la politique du club pour les joueurs de 30 ans et plus, pour un an. Alors qu'un départ vers un autre club ou même à la retraite était évoqué, le champion du monde 2014 a finalement allongé son bail jusqu'en 2024.

Arrivé en 2014 après une Coupe du monde brillante, l'ancien du Bayern s'est inscrit parmi les légendes du Real avec 417 matches au compteur, 20 trophées dont 4 Ligues des Champions et une régularité assez exceptionnelle. Il franchira donc le cap des 10 saisons passées sous le maillot des Blancos. De son côté, le milieu croate n'a toujours pas prolongé son contrat, qui expire le 30 juin 2023.