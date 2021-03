Atlético Madrid, Simeone commence à avoir peur

L'Atlético Madrid a "deux monstres" derrière lui dans la course au titre, sous la forme du Real Madrid et de Barcelone, explique Diego Simeone.

Diego Simeone a affirmé qu'il est peu probable que le Real Madrid et Barcelone perdent à nouveau cette saison, et il a admis qu'il était normal que son équipe de l'Atletico Madrid ressente de la pression.

Les leaders de la Liga, étaient frustrés samedi, car ils n'ont pas réussi à vaincre Getafe à 10 et ont dû se contenter d'un match nul 0-0.

L'Atleti avait 72,7% de possession, son total le plus élevé dans un match de Liga depuis au moins 2004-05, lorsque Opta a commencé à collecter ce type de données.

David Soria était en superbe forme pour Getafe, effectuant sept arrêts - dont un arrêt remarquable sur Moussa Dembele - tandis que Luis Suarez a frappé le poteau.

Le résultat laisse à l'Atléti six points d'avance sur son rival du Real Madrid, alors que le Barça sera à quatre points de l'équipe de Simeone s'il battait Huesca lundi.

Le doublé de Karim Benzema a permis à Madrid de remporter la victoire sur Elche plus tôt samedi, et Simeone pense qu'aucun des rivaux de l'Atleti ne chutera à nouveau.

"Le Real Madrid et Barcelone ne perdront aucun match "Nous avons dans l'idée de gagner à nouveau et de continuer à avoir l'avantage que nous avions", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

"La première mi-temps n'a pas été bonne, le jeu ne s'est pas bien déroulé, il n'y a pas eu de bonnes transitions. En seconde période, l'équipe s'est améliorée et a finalement eu plus de chances de marquer."

"Je maintiens que l'équipe joue bien, nous devons être calmes, c'est un championnat très difficile, le Real Madrid et Barcelone ne perdront aucun match d'ici jusqu'à la fin et nous devons savoir quel est notre chemin."

Lorsqu'on lui a demandé si l'Atléti ressentait la pression, Simeone a répondu: «C'est normal, presque toute la saison,nous avons fait la course en tête. Il reste 11 matches. On dit que Barcelone est mauvais mais contre le Paris Saint-Germain ils auraient pu gagner, ils ont un nouveau président, de l'enthousiasme et Madrid parvient toujours à gagner les matchs."