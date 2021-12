Real Madrid : Roberto Martinez inquiet pour Eden Hazard

Eden Hazard n'est plus que l'ombre de lui-même depuis son arrivée au Real Madrid. Qu'il est loin le feu-follet de Chelsea capable de dribbler toute l'équipe adverse et de marquer des buts légendaires, ou de faire marquer ses coéquipiers. L'international belge a connu une période très compliquée au Real Madrid, lui qui est arrivé dans la capitale espagnole en provenance de Chelsea contre un chèque de 100 millions d'euros à l'été 2019, avec de nombreuses blessures l'ayant empêché d'être performant et de retrouver son meilleur niveau.

Real Madrid : Ancelotti affirme que Hazard est de retour

Pour autant, Eden Hazard n'a jamais perdu la confiance de son sélectionneur, Roberto Martinez. Malgré son déclin et ses performances décevantes en club, l'ailier de 30 ans a toujours, ou presque, été appelé par son sélectionneur lorsqu'il était en état de jouer. Récemment, Eden Hazard était même titulaire lors des dernières rencontre de la Belgique, portant au passage le brassard de capitaine. Flamboyant lors de la Coupe du monde en 2018, Eden Hazard espère en faire de même en 2022, et toute la Belgique espère voir son capitaine être aussi étincelant.

"Hazard n'a jamais été dans une telle situation auparavant"

Roberto Martinez n'a jamais perdu confiance en son capitaine et cela pourrait payer dans un futur proche. En effet, après des débuts compliqués sous les ordre de Carlo Ancelotti, Eden Hazard remet le nez à la fenêtre ces dernières semaines. L'Italien a davantage fait confiance à l'ailier belge et a tenté de le relancer. D'ailleurs, le technicien du Real Madrid a régulièrement souligné le retour d'Eden Hazard dans un bon état de forme et a indiqué compter sur lui pour la seconde partie de saison.

Mercato : De nouveaux prétendants pour Eden Hazard

Dans une interview accordée à Eleven Sports, Roberto Martinez, sélectionneur de la Belgique, espère que Carlo Ancelotti tiendra parole car malgré toute la confiance qu'il a en Eden Hazard, son manque de temps de jeu risque de poser problème en vue des prochaines échéances importantes à venir pour les Diables Rouges : "Le manque de matchs est une préoccupation, bien sûr, parce que c'est nouveau pour Eden Hazard, qui n'a jamais été dans une telle situation auparavant et cela peut être très difficile".

Martinez évaluera la situation d'Eden Hazard "après l'été"

Toutefois, le sélectionneur de la Belgique a souligné que la "priorité" était qu'Eden Hazard soit pleinement rétabli de ses multiples blessures et considère que son capitaine est désormais en bonne santé avec ses soucis derrière lui : "Je vois qu'il est maintenant pleinement réabli. Il a très bien joué contre l'Estonie et il ne se demande plus s’il va ressentir des douleurs, il ne ressent plus aucune gêne, il est libéré de tout ça".

Roberto Martinez n'est pas inquiet pour Hazard, malgré le manque de temps de jeu, en ce qui concerne la Coupe du monde 2022 qui aura lieu en novembre prochain : "Je ne pense pas que nous en soyons encore là, car nous avons l'été. Après l'été, nous devrons trouver notre voie pour les trois mois qui précèdent la Coupe du monde. Je sais comment il s'entraîne, je vois la façon dont il essaie de surmonter ce défi, car c'est un défi complètement différent dans sa carrière. Pour l'instant, nous n'avons pas à nous inquiéter, c'est quelque chose que nous réévaluerons après l'été".