Real Madrid – Real Sociedad : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur le Real et la Real..

Quatre à la suite pour le Real Madrid ?

Depuis sa défaite en finale de la Supercoupe d'Espagne contre le FC Barcelone (1-3), le Real Madrid (2e avec 41 points) a repris du poil de la bête et a enregistré trois succès la suite : 3-2 à Villarreal (Copa del Rey), 2-0 à Bilbao (Liga) et 3-1 contre l'Atlético de Madrid (Copa del Rey).

Les hommes de Carlo Ancelotti viseront la passe de 4 afin de rester dans le sillage du Barça, le leader de la Liga (trois points séparent les deux équipes).

Les Madrilènes devront toutefois se méfier de la Real Sociedad qui réalise une belle saison (3e avec 38 points) et vient de tomber avec les honneurs sur le terrain du Barça en Copa del Rey (défaite 1-0).

Date, horaire et lieu de Real Madrid-Real Sociedad

Date : dimanche 29 janvier 2023

Ville : Madrid (Espagne)

Stade : Estadio Santiago-Bernabéu

Heure du coup d'envoi : 21h00 heure française

Compétition : 19e journée de la Liga 2022-2023

Arbitre de la rencontre : Monsieur Mario Melero López (Espagne).

Sur quelle chaîne voir le match Real Madrid-Real Sociedad ?

En France, la rencontre entre le Real Madrid et Real Sociedad sera diffusée sur beIN SPORTS 2.

Le streaming pour voir le match Real Madrid-Real Sociedad

En France, il sera de possible de voir le match Real Madrid-Real Sociedad en streaming en streaming via l'application beIN CONNECT.

Les compositions probables de Real Madrid-Real Sociedad

Pour cette rencontre, le Real Madrid sera privé de Lucas Vazquez, blessé tandis que David Alaba, Fernand Mendy et Rodrygo sont incertains. En revanche, Aurélien Tchouaméni, Eden Hazard et Dani Carvajal devraient faire leur retour dans le groupe madrilène pour cette rencontre.

Dans les rangs de la Real Sociedad, plusieurs joueurs sont forfaits : Umar Sadiq, David Silva, Jon Pacheco, Mohamed Ali-Cho, Andoni Gorosabel, Mikel Merino, Ander Guevara, Alex Sola et Martin Merquelanz.

Expulsé en Copa del Rey contre le Barça, Brais Méndez sera disponible face au Real Madrid puisque sa suspension ne concerne que les matches de la Copa del Rey.

L'équipe probable du Real Madrid : Courtois - Nacho, Militão, Rüdiger, Camavinga - Kroos, Ceballos, Modric - Valverde, Benzema, Vinicius.

L'équipe probable de la Real Sociedad : Remiro - Elustondo, Zubeldia, Le Normand, Rico - Méndez, Zubimendi, Marin - Kubo - Oyarzabal, Sørloth.

Les statistiques à connaître avant Real Madrid-Real Sociedad

● Le Real Madrid est invaincu depuis six matches en Liga contre la Real Sociedad (4 victoires et 2 nuls). Sa dernière défaite contre les Basques remonte à mai 2019 à Anoeta.

● En Liga, le Real Madrid n'a perdu aucun de ses 15 derniers matches joués contre la Real Sociedad au stade Santiago-Bernabéu.

● Le Real Madrid n'a perdu qu'un seul de ses 36 derniers matches de Liga joués au stade Santiago-Bernabéu. C'était en mars 2022 contre le FC Barcelone (0-4).

● La Real Sociedad a remporté ses 5 derniers matches en Liga cette saison et n'a plus réalisé la passe de six depuis novembre 2020.

● Karim Benzema est impliqué sur six buts lors de ses six derniers matches contre la Real Sociedad (3 buts et 3 passes décisives). Il a marqué et délivré une passe décisive lors de deux de ses six matches.