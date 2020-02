Real Madrid, Ramos : "J'ai demandé à l'arbitre s'il avait un problème personnel avec moi"

Sergio Ramos s'en est pris à l'arbitre Alejandro Hernandez Hernandez après la défaite 1-0 du Real Madrid contre Levante samedi.

Les merengue avaient demandé un penalty, estimant que Jose Campana avait touché le ballon de la main dans la surface de et Ramos, qui a pris un jaune lors du match, pense qu'il s'agit de quelque chose de plus personnel.

Sale soirée pour le Real à Levante

"Je n'aime pas parler des arbitres car ils peuvent faire des erreurs, mais parfois cela vous fait réfléchir", a déclaré le capitaine madrilène Sergio Ramos.

"Les critères sont différents. Ils ont sifflé penalty sur moi pour une main involontaire en Supercoupe d' . Aujourd'hui, il y en a deux et ils ne donnent pas".

"Je suis ennuyé avec Hernandez Hernandez. Les arbitres étaient plus respectueux avant et les capitaines pouvaient leur parler", a regretté le défenseur. "J'ai demandé [à l'arbitre] s'il avait un problème personnel avec moi et, s'il c'était le cas, de me le dire afin que nous puissions le régler", a-t-il ajouté.

Pour rappel, le Real est désormais deuxième de après son deuxième revers de la saison à Levante.