Real Madrid, quand Kubo déclare sa flamme à Hazard

Les deux recrues estivales du Kubo et Hazard, ont partagé un échange passionné à l'entraînement du club merengue à Montréal, ce dimanche. Juste après la session collective, le joueur japonais a fait un aveu venant du coeur au Diable Rouge Belge :

"Je regarde vos vidéos avant mes matches", lance Kubo dans un Anglais hésitant. Hazard se montre d'abord surpris : "Ah oui ?", dit le Belge, avant de se ressaisir et de "checker" le Japonais poing contre poing et de lui lancer un : "Bien joué".

Kubo to Hazard : "I watch your videos before my match.



Hazard : "Yeah? Well done" pic.twitter.com/V5W8YBlDJZ