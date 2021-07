Real Madrid, Quand Florentino Perez trouvait Mourinho et Cristiano Ronaldo "idiots"

Au lendemain des premières écoutes sur Casillas et Raul, El Confidencial a dévoilé de nouveaux extraits sur la filière portugaise au Real Madrid.

Depuis la fin de la saison dernière, le Real Madrid vit un été plutôt compliqué. David Alaba est bien venu renforcer les rangs madrilènes mais le club merengue s’est lancé dans une mini-révolution où Zinedine Zidane et Sergio Ramos ont quitté le navire. Deux poids importants après une saison finie sans le moindre trophée.

Comme si cela ne suffisait pas, le club est entré dans une tempête médiatique depuis mardi et des extraits dévoilés par El Confidencial où l’on entend Florentino Perez décrire Iker Casillas et Raul, deux enfants du club, comme « deux grandes fraudes du Real Madrid ». Des propos tenus en 2006 et que le président madrilène estime qu’ils ont été enregistrés à son insu.

Le sujet aurait pu se tasser si le média espagnol n’avait pas eu la bonne idée de sortir de nouveaux extraits de Perez qui datent cette fois de 2012. Après les deux légendes du Real, Florentino Perez s’est attaqué à la filière portugaise qui a sévit au club au début des années 2010 avec comme têtes de gondole Cristiano Ronaldo et José Mourinho. Une fois encore, le président madrilène n’a pas mâché ses mots.

"Il est fou, lance-t-il au sujet de CR7 à son interlocuteur mystère en octobre 2012. Ce gars est un idiot, un malade. Vous pensez que ce gars est normal, mais il n'est pas normal, sinon, il ne ferait pas tout ce qu'il fait. La dernière bêtise qu'il a faite, que tout le monde a vue… Pourquoi pensez-vous qu'il ait fait cette bêtise?"

"Mendes ne gère rien avec lui, peste-t-il. Tout comme il ne gère rien avec Mourinho. Même pour les interviews. Rien. Pas de putain de cas. Ce sont des gars avec un ego terrible, tous les deux gâtés, l'entraîneur et lui, et ils ne voient pas la réalité, car tous les deux pourraient gagner beaucoup plus d'argent s'ils faisaient autrement. Ce sont deux anormaux, car nous parlons de beaucoup d'argent dans le domaine du droit à l'image. Aussi, avec ce visage qu'ils ont, avec ce côté provocateur, que tout le monde ne les aime pas... C'est tout le contraire de la publicité !"

Redevenu président en 2009, Florentino Perez avait voulu marquer son retour en allant arracher CR7 à Manchester United contre un transfert record à l’époque. Avec le quintuple Ballon d’Or, le "Special One" mais aussi Ricardo Carvalho, Pepe ou encore Fabio Coentrao, le Real Madrid avait un vrai accent lusitanien. Une erreur pour Perez qui pointe d’ailleurs du doigt le rôle de Jorge Mendes, agent de tous ces joueurs.

L'article continue ci-dessous

"Jorge Mendes est le représentant du président de Porto, lance-t-il. Avec lui, tout est étrange. Mendes apparaît et on lui paie à lui, ce qui donne un alibi au président de Porto. Lui et Mendes ont pris de l'argent au Russe (sûrement Roman Abramovich, propriétaire de Chelsea, ndlr) avec Mourinho, Carvalho, Ferreira…"

"Ce qui se passe avec cet argent, c'est qu'ils l'emportent en Suisse. Quelqu'un qui est dans la pommade doit s'énerver et doit nous donner l'indice de ce compte en Suisse."

Des mots forts qui pourraient bien ne pas rester sans lendemain.