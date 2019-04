Real Madrid ou Barça ? Quelle équipe espagnole a gagné le plus de titres ?

Après les récents propos de Zinedine Zidane évoquant le nombre de Liga du Real Madrid et après le nouveau sacre du Barça, Goal pose le débat.

Zinedine Zidane, d'habitude si placide, a choqué beaucoup de journalistes lors de son point presse mercredi, lançant un tacle en bonne et due forme au grand rival honni : "Combien de compte le Barça ?"

une vitrine impressionnante

À Goal, nous nous sommes posés la questions et avons transposé le débat sur le nombre de titres glanés par les deux mastodontes ibériques. Et il s'avère que les Merengue ont toujours un net avantage par rapport aux Catalans en ce qui concerne les deux principaux titres nationaux et continentaux: la et la Ligue des Champions, mais les Catalans gardent leurs distances en Copa del Rey. Place au score de ce grand match de l'histoire.

Il est intéressant de noter que l’une des compétitions où le Barça se démarque est celle où le Real Madrid n’a jamais remporté aucun succès. Et il s'agit de la défunte Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, un tournoi auquel ont été confrontés les clubs européens qui étaient vainqueurs de la coupe de leurs pays respectifs.

Il n'y a que deux trophées qui soulèvent des doutes quant à leur inclusion. D'un côté, la Coupe Eva Duarte, également disparue, trophée précurseur de la Supercoupe d' , n'a pas été incluse dans son bilan par le Real Madrid, mais a été approuvée par la RFEF. On citera aussi la Coupe des villes de foires, ancêtre de la Coupe de l'UEFA et de l'actuelle Europa League, remportée à trois reprises par Barcelone. Mais l'UEFA elle-même n'a jamais considéré cette coupe comme officielle.

Et voici, en détail, les titres remportés par les deux clubs :

FC BARCELONE : 91 TITRES

26 Liga

Liga 30 Copa del Rey

Copa del Rey 13 Supercoupes d'Espagne

Supercoupes d'Espagne 2 Coupes de la Liga

Coupes de la Liga 5 Champions League/ Coupes d'Europe | Champions League (4) + Coupes d'Europe (1)

Champions League/ Coupes d'Europe | Champions League (4) + Coupes d'Europe (1) 3 Mondials des Clubs | Coupes Intercontinentales (0) + Mondial des clubs - Coupes du monde FIFA (3)

Mondials des Clubs | Coupes Intercontinentales (0) + Mondial des clubs - Coupes du monde FIFA (3) 5 Supercoupes d'Europe

Supercoupes d'Europe 4 Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe

Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 3 Coupe Eva Duarte (précurseur de la Supercoupe d'Espagne. Le Barça l'inclut dans son palmarès, pas le Real)



Barcelone compte également 3 Coupes des villes de foires et 2 Coupes Latines qui ne sont pas considérées comme des titres officiels.

La Coupe Latine était un tournoi qui avait lieu entre les clubs champions de , d' , du et d'Espagne, chacun représentant sa fédération par un système de pointage.

REAL MADRID: 90 TITRES

33 Liga

Liga 19 Copa del Rey

Copa del Rey 10 Supercoupes d'Espagne

Supercoupes d'Espagne 1 Coupe de la Liga

Coupe de la Liga 13 Champions League | Champions League (7) + Coupes d'Europe (6)

Champions League | Champions League (7) + Coupes d'Europe (6) 2 Coupes de l'UEFA | Coupe de l'UEFA (2) + Europa League (0)

Coupes de l'UEFA | Coupe de l'UEFA (2) + Europa League (0) 7 Coupes Intercontinentales/ Mondials des clubs | Coupes Intercontinentales (3) + Mondials des clubs - Coupes du monde FIFA (4)

Coupes Intercontinentales/ Mondials des clubs | Coupes Intercontinentales (3) + Mondials des clubs - Coupes du monde FIFA (4) 4 Supercoupes d'Europe

Supercoupes d'Europe 1 Coupe Eva Duarte



Le Real Madrid a également remporté 2 coupes latines mais pas de coupe des villes de foires à laquelle le club de Madrid ne pouvait participer, ce tournoi impliquant des clubs de football représentant des villes européennes ayant accueilli des foires commerciales internationales.