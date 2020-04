Real Madrid - Opération dégraissage à venir cet été

Zidane entend reconstruire une partie de son effectif lors du prochain mercato estival. Ainsi, ce sont au minimum 5 joueurs qui pourraient s'en aller.

Avant l'arrêt du football, le réalisait un exercice 2019-20 pour le moins décevant. En , les hommes de Zinédine Zidane étaient devancés au classement par le . En Ligue des Champions, ils avaient été défaits au match aller face à (1-2), en huitième de finale. Alors forcément, le prochain mercato estival pourrait être celui de la reconstruction du côté de la Maison Blanche, où de nombreux départs sont en effet à prévoir.

Ce dimanche, le quotidien espagnol AS révèle que les dirigeants madrilènes espèrent au moins quatre ou cinq ventes cet été. De plus, les candidats au départ sont déjà plus ou moins connus. Sans surprise, la plupart d'entre eux sont indésirables depuis plusieurs mois, et n'entrent plus dans les plans de Zinédine Zidane.

Gareth Bale et James Rodriguez invités à partir

Soucieux de récolter des liquidités pour pouvoir recruter, alors que le coronavirus touche aussi les finances des clubs les plus riches, le Real Madrid souhaiterait en premier lieu se séparer de deux de ses principales valeurs marchandes, que sont Gareth Bale et James Rodriguez. Âgé de 26 ans et anciennement passé par l'Olympique Lyonnais, Mariano Diaz est lui aussi poussé vers la sortie, lui qui n'a disputé que quatre rencontres cette saison.

De plus, les Espagnols Lucas Vazquez, Nacho et Alvaro Odriozola, courtisés, ne seront pas retenus non plus. Enfin, Alphonse Areola, prêté par le et cantonné à un rôle de doublure de Thibaut Courtois, va lui aussi quitter la capitale espagnole. Autant dire que les recruteurs madrilènes ont du pain sur la planche pour constituer un groupe de qualité. Plus que jamais, il faudra être en mesure de se montrer malin sur un marché des transferts qui s'annonce impacté par la crise.