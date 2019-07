Real Madrid, on connaît la raison du malaise d'Eder Militao

Le journal AS révèle les raisons du malaise de la nouvelle recrue du Real Madrid.

Eder Militao, nouvelle recrue du , avait dû écourter sa conférence de presse lors de sa présentation officielle ce mercredi après un malaise.

Après son petit tour sur le terrain dans la chaleur madrilène afin de se faire admirer par les supporters du Real, la dernière recrue merengue s'est rendue dans une salle de presse bondée, avant de répondre à plusieurs questions. Dans la foulée, le nouveau joueur du Real a pris une longue gorgée d'eau, s'est plaint de la chaleur et a mis un terme abrupt à la conférence de presse.

Mais la chaleur n'est pas la seule raison du malaise d'Eder Militao. En effet, les reporters du journal madrilène AS, réputé proche du Real Madrid, ont enquêté auprès des officiels du club et des proches du joueur.

Et selon cette source, Militao n'avait pas beaucoup mangé avant sa présentation et était très nerveux, lui à qui il manquait plusieurs heures de sommeil. En effet, Militao, qui vient de gagner -et donc de célébrer- la Copa America 2019 avec le dimanche, est arrivé ce mercredi à six heures du matin à Madrid.

Il a ensuite immédiatement subi la journée typique de présentation, à commencer par la traditionnelle visite médicale. La suite est logique, avec l'épuisement accumulé tout au long de la journée. Que les fans du Real se rassurent donc, Eder Militao n'a rien de grave.