Real Madrid, Marcelo poussé vers la sortie

Le Real Madrid chercherait à tout prix à se débarrasser de son défenseur brésilien Marcelo.

Les jours de Marcelo au sont comptés. Après treize ans passés au club, l’international brésilien est prié de se trouver un nouveau point de chute. On ne croit plus en lui du côté de Santiago Bernabeu.

Avec Sergio Ramos, Marcelo est l’un des éléments les plus anciens de l’effectif du Real Madrid. Mais, sûrement plus longtemps. Même si son contrat s’étend jusqu’en 2022, l’ex-joueur de Fluminense devrait faire ses valises en juin prochain.

A 32 ans, et en raison d’une succession de performances décevantes, Marcelo n’a plus sa place chez les champions d’ . La direction en est convaincue. Et c’est aussi le cas de Zinédine Zidane, le coach. Après lui avoir longtemps maintenu sa confiance, il ne semble désormais plus trop croire en lui.

Le fait que Marcelo est le seul à avoir participé au neuf dernières défaites des Merengue expliquerait en partie cette défiance générale qu’il suscite désormais. Le temps où il semblait indiscutable au sein de cette équipe semble aujourd’hui être bien lointain.

Un accrochage Marcelo - Varane ?

C’est Eduardo Inda, un consultant pour l’émission El Chiringuito, qui a fait part de la nouvelle au sujet de Marcelo. Il a aussi révélé une bisbille avec son compère de défense, le Français Raphaël Varane.

«Les poids lourds du vestiaire et Zidane sont en colère contre Marcelo, a-t-il déclaré. C'est un joueur récupérable, mais ses coéquipiers ne lui font plus confiance et Zidane partage cette méfiance. Contre Alavés, il a même eu un petit accrocage avec (Raphael) Varane sur des questions tactiques ».

Marcelo totalise 571 matches avec le Real Madrid, toutes compétitions confondues. Il y a inscrit 43 buts et offert 102 passes décisives.