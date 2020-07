Real Madrid - Les confidences de Varane sur Zidane et Benzema

Dans un entretien accordé à l'UEFA, le Français s'est confié sur ses deux compatriotes du Real. Sans surprise, il n'a pas été avare en compliments.

Désormais considéré comme un pilier de la défense du , Raphaël Varane a de nouveau réalisé une saison 2019-20 de très haute volée sous les couleurs de la Maison Blanche. Au même titre que son partenaire et compatriote Karim Benzema et de son entraîneur Zinédine Zidane. Dans un entretien accordé à l'UEFA, le Français s'est justement confié sur ces deux autres grands artisans du succès du Real en . Sans surprise, le défenseur n'a pas été avare en compliments...

Benzema et Zidane, deux incontournables au Real

En premier lieu, Raphaël Varane s'est félicité de la très bonne forme actuelle de Karim Benzema, lequel n'a jamais semblé aussi fort que cette saison depuis son arrivée au club en 2009. "Il est vraiment en grande forme. Je ne suis pas surpris par ses qualités, on les connaît, mais là, il les exploite vraiment à fond. Il est en pleine confiance. Il est au sommet de son art. Il a trouvé une forme de plénitude et c’est tout bénéfice pour l’équipe. On est très contents, bien sûr", explique l'ancien du .





"C’est notre leader d’attaque, il nous apporte beaucoup. Pas seulement par ses buts, mais aussi par ses déplacements, par sa qualité de jeu, par les mouvements qu’il peut créer aussi en attaque. Il permet en tout cas à l’équipe de développer son jeu. Il arrive à un moment où il a l’expérience, il a la qualité et il est en pleine forme physiquement", abonde le Champion du Monde 2018, avant d'évoquer Zinédine Zidane. Un entraîneur qui parvient à tirer le meilleur de son défenseur.



City-Real, Raphaël Varane : "On s’attend à ce que ce soit disputé"

Plus d'équipes

"Il m’a poussé à prendre des risques, à plus tenter, à toujours essayer de jouer vers l’avant, d’apporter un plus, d’être aussi une arme en plus pour l’équipe. Et puis, il transmet sa confiance, sa sérénité. C’est important d’avoir le soutien de son coach et c’est important aussi qu’il donne ces petits conseils sur le terrain pour ne pas hésiter à tenter des passes ou à jouer plus haut sur le terrain", déclare le Français. Ensemble, ces trois-là visent désormais un sacre supplémentaire en Ligue des Champions.