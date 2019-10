Real Madrid-Leganes 4-0, Jovic marque enfin, Benzema excellent

Pas de Bale, pas de problème. Le Real Madrid s'est amusé ce mercredi soir à domicile face au dernier de Liga. Benzema a été excellent.

Le a signé une prestation remarquable ce mercredi soir face à Leganes. Avec un Fede Valverde très bon dans la récupération et un Toni Kroos omniprésent en meneur reculé, le Real alignait un trio composé de Benzema, Hazard et du jeune Rodrygo sur le front offensif.

Le Belge, très virevoltant, a fait plusieurs bons choix au niveau du placement et du tempo. Rodrygo a ouvert le score sur un service de Benzema et s'est montré très disponible dans les permutations, mais c'est surtout le Français qui a animé l'attaque merengue de manière très judicieuse et parfois même, carrément lumineuse.

Comme à la 7e minute sur cette actioni initiée par Hazard, sur laquelle le centre de Marcelo est remis instantanément par l'ancien lyonnais pour une offrande à destinationd e Rodrygo, qui n'a plus qu'à pousser le cuir au fond.

Le festival Benzema se poursuit une minute plus tard. Suite à une accélération de "Benz" et d'une passe puissante du neuf et demi du Real, Toni Kroos place une déviation astucieuse qui va au fond.

Alors que le Real mène confortablement en apportant le danger dans la surface de la lanterne rouge à chaque accélaration, l'arbitre accorde un penalty aux locaux suite à une faute de Soriano, sorti trop tôt sur Hazard après que le Belge a été servi dans a profondeur. Sergio Ramos s'y reprend à deux fois pour permettre au Real de s'envoler. 3-0, le score au repos.

Même Jovic a marqué

Le Real excelle toujours sur les sorties de balle, mais lève un peu le pied et gère ses efforts en essayant de contenir les visiteurs pour agir ensuite en contre. Sur une attaque rapide à la 66e minute, Benzema proite de la diversion générée par un appel d'Hazard pour tirer en force à l'entrée de la surface. Sa frappe heurte le poteau adverse.

Le Français finira par marquer une petite minute plus tard(son 7e but en 9 matches de plus trois passes décisives, ce qui en fait le joueur le plus décisif du championnat espagnol) sur un pénalty obtenu par Luka Modric après un dribble réussi dans la surface adverse avant d'être remplacé dans la foulée par Luka Jovic sous une grosse ovation.

Le même Jovic marquera enfin son premier but de la saison sur une tête décroisée très bien exécutée. Bref, Zinedine Zidane a vécu la soirée parfaite face au dernier du championnat.