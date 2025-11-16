Real Madrid, le grand défi de David Alaba

Le Real Madrid s’apprête à vivre des mois décisifs avec David Alaba, longtemps considéré comme un pilier défensif, mais désormais freiné par une série interminable de pépins physiques. À l’heure où son avenir se joue, le défenseur se retrouve face à un défi majeur : prouver qu’il peut redevenir un atout fiable. Derrière cette situation se cache un enjeu contractuel crucial qui pourrait conditionner la suite de sa carrière madrilène.

David Alaba doit prouver son utilité au Real Madrid

En difficulté depuis plusieurs saisons au Real Madrid, David Alaba peine à retrouver l’élan qui l’avait porté lors de sa première année réussie, marquée par un rôle central dans la conquête d’une nouvelle Ligue des Champions. Mais au fil du temps, David Alaba a multiplié les blessures, perdant son rythme et sa continuité, jusqu’à ne plus être physiquement apte aujourd’hui. Alors que son contrat arrive à échéance en juin prochain, David Alaba, 33 ans, fait partie des plus gros salaires du vestiaire et sait qu’il devra redevenir disponible régulièrement pour espérer décrocher l’option de prolongation, selon AS.

Getty Images

Cette équation apparaît complexe, tant David Alaba lutte depuis des années pour sortir de ce cycle de rechutes qui fragilise son statut au sein du club. Le défenseur se trouve désormais devant son plus grand défi madrilène : redevenir indispensable avant que le Real Madrid ne tranche définitivement sur son avenir.