Real Madrid : Laure Boulleau et Habib Beye jugent le départ de Karim Benzema

Karim Benzema va quitter le Real Madrid cet été pour rejoindre le championnat saoudien et le club d'Al-Ittihad.

Après quatorze années de bons et loyaux services, Karim Benzema va quitter le Real Madrid. Le club madrilène a officialisé la nouvelle ce dimanche à quelques heures du dernier match de la saison et l'attaquant français a fait ses adieux à son public en marquant un dernier but face à l'Athletic Bilbao.

"C'est le bon moment pour partir"

Sauf retournement de situation, Karim Benzema va rejoindre Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. Le dernier Ballon d'Or pourrait être rejoint par Lionel Messi, lui aussi courtisé par le championnat saoudien. Karim Benzema devrait signer pour le champion en titre, Al-Ittihad, tandis que CR7 évolue actuellement à Al-Nassr et que Lionel Messi est courtisé par Al-Hilal.

Sur le plateau du Canal Football Club, Laure Boulleau s'est exprimé sur le départ de Karim Benzema en Arabie Saoudite. Un choix qu'elle comprend totalement : "Il doit sentir que c'est le bon moment pour partir. En tant qu'athlète, il faut sentir l'année de trop, il se sent peut-être fatigué physiquement, il eu plus de pépins cette année".

"Personne ne refuserait cette somme à sa place"

"En tant que fan de football on a encore envie de le voir jouer encore longtemps et au Real Madrid ou dans un autre grand club, c'est vrai qu'en Arabie Saoudite on aura moins la chance de le voir. Bonne route à lui. S'il a envie de signer en Arabie Saoudite, c'est son droit. Je ne suis pas trop dans le jugement de ce choix de carrière parce qu'il a déjà beaucoup donné pour le foot et beaucoup de joueurs ou de personnes lambda y seraient allées en courant voir même en moonwalk", a ajouté l'ancienne joueuse du PSG.

Habib Beye est allé dans son sens : "Je pense qu'on irait tous là-bas. Il faut être honnête. Je pense qu'aucune personne au monde à la place de Karim Benzema aurait refusé. Il ne faut pas se poser la question de savoir si c'est bien ou mal, mais simplement saluer la légende du football français qu'il est".

"Il faut saluer ce qu'il a apporté au football français et européen et se dire que lorsqu'on a, à son âge, une proposition à 200 millions d'euros, ici personne ne pourrait refuser cette offre-là. Il faut se rendre compte que quand on a gagné 40 millions d'euros et qu'on peut en gagner 200 millions d'euros, ce n'est pas la même chose. J'ai fait un choix dans ma carrière lié à l'argent et à 35 ans, il faut penser à l'après football qui est difficile. On a une famille et quand on nous propose ce chèque-là, il est difficile même si vous êtes au plus haut niveau de refuser cette somme-là", a conclu l'ancien de l'OM.