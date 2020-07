Real Madrid, l'adjoint de Zidane dévoile ses secrets

Lauréat de la 34e Liga du Real Madrid, Zinedine Zidane a une méthode infaillible pour gérer son groupe. Une méthode dévoilée par son adjoint.

Zizou compte désormais 11 titres sur le banc du son adjoint et ami David Bettoni, dévoile les ecreets de gestion de l'ancien numéro 5 du Real.

"Il est extraordinaire dans sa relation avec les joueurs, Ce n'est pas une méthode, il est comme ça : il a une connexion naturelle avec le vestiaire. Il respecte donc il est respecté." Mais comment Zizou gère les joueurs mécontents de leur temps de jeu.

"Il sait leur parler. C'est un mec entier, qui est aligné entre ce qu'il sent et ce qu'il dit. Quand il déclame en conférence de presse que pour lui, tous les joueurs sont importants, il le pense vraiment. Il gère ce genre de conflit en disant la vérité et en étant juste. Sur le long terme ça marche", a indiqué Bettoni.