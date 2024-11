Real Madrid, la sortie hallucinante de Nacho sur les débuts difficiles de Kylian Mbappé

Depuis l’Arabie Saoudite, Nacho Fernandez observe les débuts compliqués de Kylian Mbappé à la Maison Blanche.

Kylian Mbappé a quitté la France pour la première fois de sa carrière de footballeur professionnel. Le joueur de 25 ans a rejoint le Real Madrid au dernier mercato estival pour les cinq prochaines années. Mais dans la capitale espagnole, les choses sont loin d’être roses pour le Bondynois, qui peine à s’imposer.

Nacho croit en Kylian Mbappé

Arrivé au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé ne connaît pas encore les débuts rêvés avec la Maison Blanche, même si son premier but d’entrée en Supercoupe d’Europe contre l’Atalanta (2-0) laissait prédire un avenir meilleur et des débuts tonitruants. Auteur de 8 buts et deux passes décisives en 15 apparitions toutes compétitions confondues, le Bondynois est loin de faire l’unanimité au Real Madrid. Le numéro 9 des Merengue a été la déception du Clasico face au Barça (défaite 0-4) au Santiago Bernabéu. Si la presse espagnole ne manque aucune occasion de démolir le capitaine de l'équipe de France, Nacho estime que le Bondynois peut mieux faire à l’avenir.

Dans l’émission ‘El Partidazo’ sur Radio Cope, l’ex-défenseur central du Real Madrid a donné son avis sur les débuts difficiles de Kylian Mbappé. Selon lui, le Français n’est pas la première star à connaître des débuts difficiles au Real. « Si je suis surpris ? Je suis surpris et non. C'est l'un des meilleurs au monde, mais quand vous arrivez au Real Madrid, c'est difficile de s'adapter tant que vous ne vous êtes pas adapté, tant que vous n'avez pas commencé à savoir ce que c'est que de jouer pour le Real Madrid. Quand il commencera à exploser, il sera spectaculaire parce qu'il a le caractère et la force nécessaires pour devenir un grand joueur du Real Madrid », a déclaré le champion d’Europe. Kylian Mbappé appréciera.